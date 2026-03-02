Muškarac uboden nožem na Zvezdari

Nova pre 2 sata
Muškarac uboden nožem na Zvezdari

Muškarac star 39 godina uboden je rano jutros nožem na okretnici tramvaja u Ustaničkoj ulici na Zvezdari i sa teškim povredama prevezen je u Urgentni centar, rečeno je RTS-u u službi Hitne pomoći.

"Jutros oko 4.36 povređen je muškarac na okretnici tramvaja u Ustaničkoj ulici. Zadobio je ubodne rane nožem i prevezen je u Urgentni centar", navodi doktor Goran Milosavljević, prenosi RTS. U toku protekle noći u Beogradu su se dogodile četiri saobraćajne nezgode, u kojima je nekoliko osoba lakše povređeno. Hitna pomoć je imala tokom noći ukupno 126 intervencija, od čega je 13 bilo na javnom mestu, u najvećem broju slučajeva zbog alkoholisanih osoba i padova.
