Poljoprivrednici nastavljaju proteste, blokirano 12 putnih pravaca

Poljoprivrednici danas nastavljaju blokade puteva u više mesta širom Srbiji, a totalne blokade su kod Kočovića raskrsnice, na putevima Kragujevac – Kraljevo i Kragujevac – Čačak, Miločaj i Konarevo – Janok kod Ibarske magistrale.

Udruženja poljoprivrednika protestuju već 20 dana, blokirajući magistralne, regionalne i lokalne puteve u Srbiji zbog lošeg stanja u poljoprivredi i nereagovanja Vlade Srbije na njihove zahteve. Više poljoprivrednika juče je uhapšeno u blizini graničnog prelaza Badovinci kod Bogatića. Uhapšeni su nakon blokade mosta kojom su u potpunosti obustavili saobraćaj u oba smera, a koju su razbile jake policijske snage. Iz Bogatića su poljoprivrednici otišli ka Čačku, gde