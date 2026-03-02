Putevi Srbije: „U 16.20 saobraćaj obustavljen na 12 putnih pravaca“

Putevi Srbije su objavili da je u 16.20 saobraćaj obustavljen na 12 putnih pravaca.

To su deonica Rača – Cerovac, u mestu Resnik, deonica Topola – Kragujevac, u mestu Cerovac, deonica Gornji Milanovac – Kragujevac, u mestu Bare, kao i raskrsnica u mestu Bogatić (centar, raskrsnica Mike Vitomirovića, Vojvode Stepe i Pavla Orlovića). Saobraćaj je obustavljen i na putu Šabac – Loznica, u mestu Slepčević, na putu u mestu Miločaj, na putu Kraljevo – Raška, u mestu Konarevo,na putu Kraljevo – Kruševac, u mestu Zaklopača, kao i na putu Kragujevac –