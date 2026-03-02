Pogled iz ćoška

Nastali problemi u kinematografiji taložili su se godinama, pa će se godinama i rešavati. Za to su neophodna nova zakonska rešenja, a pre svega izmene postojećih zakona

Ministar kulture Nikola Selaković javno je saopštio da je država uložila 11 miliona evra u 53 filma koji nisu snimljeni. Istina koju je lako dokazati iz podataka nadležnih strukovnih udruženja, glasi: u realno nepovoljnoj situaciji je 15-18 filmskih projekata. A to je trećina od brojke koju je ministar zamislio. Međutim, činjenica je da ministar nikada nije odgovorio na sve primedbe zbog svih zakonskih prekršaja za koje je njegovo ministarstvo odgovorno. Jer,