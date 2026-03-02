Novi napad Irana, sirene u Izraelu i Kuvajtu; Tel Aviv uzvratio udarima na Liban – u Bejrutu više od 30 poginulih

Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u Izraelu i Kuvajtu nakon što je Iran pokrenuo novi balistički napad. Tel Aviv je uzvratio vazdušnim udarima na ciljeve u Libanu nakon što je Hezbolah raketirao Haifu.

07:52 Jedna osoba poginula u Bahreinu Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je jutros da je u iranskim napadima poginula jedna osoba, što je prvi smrtni slučaj u toj ostrvskoj državi od početka vojne kampanje Teherana. Padajući ostaci presretnute rakete izazvali je požar na stranom brodu u lučkom gradu Salmanu u Bahreinu, pri čemu je jedan radnik poginuo, a dvojica su teško povređena, saopštilo je bahreinsko ministarstvo. Kako je navedeno, aktivirana