Cene nafte porasle osam odsto usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku

NJUJORK - Nakon rasplamsavanja sukoba na Bliskom istoku, cene nafte danas su porasle za oko osam odsto, što je najviši nivo od januara 2025. godine.

Tako se nafta Brent kretala na nivou od oko 79 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) na oko 72 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks. Do toga je došlo usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku i zabrinutosti od potencijalnih poremećaja u Ormuskom moreuzu, kritičnoj tački kroz koju se transportuje oko petine svetskih pošiljki nafte. Zato su brodarske kompanije su počele da preusmeravaju tankere dalje od pomenutog uskog