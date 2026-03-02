Cene nafte porasle osam odsto usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Cene nafte porasle osam odsto usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku

NJUJORK - Nakon rasplamsavanja sukoba na Bliskom istoku, cene nafte danas su porasle za oko osam odsto, što je najviši nivo od januara 2025. godine.

Tako se nafta Brent kretala na nivou od oko 79 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) na oko 72 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks. Do toga je došlo usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku i zabrinutosti od potencijalnih poremećaja u Ormuskom moreuzu, kritičnoj tački kroz koju se transportuje oko petine svetskih pošiljki nafte. Zato su brodarske kompanije su počele da preusmeravaju tankere dalje od pomenutog uskog
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

„Postoji mogućnost iznenađenja“: Ko upravlja Iranom posle smrti vrhovnog vođe, kako se bira novi i ko bi mogao on da bude…

„Postoji mogućnost iznenađenja“: Ko upravlja Iranom posle smrti vrhovnog vođe, kako se bira novi i ko bi mogao on da bude

Danas pre 26 minuta
Tekst Njujork Tajmsa o čoveku koji je vladao Iranom 35 godina: Kako je Hamnei izgradio državu po svojoj meri?

Tekst Njujork Tajmsa o čoveku koji je vladao Iranom 35 godina: Kako je Hamnei izgradio državu po svojoj meri?

Nova pre 13 minuta
Finansijska imperija vrhovnog vođe: Šta je sve ostalo iza pokojnog ajatolaha Hamneija?

Finansijska imperija vrhovnog vođe: Šta je sve ostalo iza pokojnog ajatolaha Hamneija?

Telegraf pre 22 minuta
Libanske vlasti: „Više od 50 mrtvih i 28.500 raseljenih u izraelskim napadima“

Libanske vlasti: „Više od 50 mrtvih i 28.500 raseljenih u izraelskim napadima“

Serbian News Media pre 47 minuta
Libanske vlasti: Više od 50 mrtvih i 28.500 raseljenih u izraelskim napadima

Libanske vlasti: Više od 50 mrtvih i 28.500 raseljenih u izraelskim napadima

Nedeljnik pre 52 minuta
Cene nafte porasle osam odsto usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku

Cene nafte porasle osam odsto usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku

Insajder pre 2 sata
Ajatolasi izdali fatvu zbog ubistva iranskog vrhovnog vođe

Ajatolasi izdali fatvu zbog ubistva iranskog vrhovnog vođe

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Bliski IstokCena nafteNjujorkDolarnafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Komisija za hartije od vrednosti upozorila na prevare preko interneta i društvenih mreža

Komisija za hartije od vrednosti upozorila na prevare preko interneta i društvenih mreža

N1 Info pre 17 minuta
Prvi let iz Dubaija za Beograd poleće u 20:20 časova

Prvi let iz Dubaija za Beograd poleće u 20:20 časova

Nedeljnik pre 12 minuta
Adris odnio sudsku pobjedu, ne mora prodati udio u Savi Re veći od 20 posto

Adris odnio sudsku pobjedu, ne mora prodati udio u Savi Re veći od 20 posto

SEEbiz pre 27 minuta
„Postoji mogućnost iznenađenja“: Ko upravlja Iranom posle smrti vrhovnog vođe, kako se bira novi i ko bi mogao on da bude…

„Postoji mogućnost iznenađenja“: Ko upravlja Iranom posle smrti vrhovnog vođe, kako se bira novi i ko bi mogao on da bude

Danas pre 26 minuta
Panel diskusija „Lokalac na internetu“: Kada digitalne platforme postanu pokretač stvarnih promena

Panel diskusija „Lokalac na internetu“: Kada digitalne platforme postanu pokretač stvarnih promena

RTS pre 28 minuta