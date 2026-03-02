MSP Katara: Iran napao civilnu infrastrukturu, uključujući aerodrom u Dohi

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
MSP Katara: Iran napao civilnu infrastrukturu, uključujući aerodrom u Dohi

DOHA - Iran je napao civilnu infrastrukturu u Kataru, uključujući aerodrom u Dohi, izjavio je danas portparol Ministarstva spoljnih poslova Katara Madžed al-Ansari.

Prema njegovim rečima, Katar je neutralisao iranske napade koji su bili usmereni na civilnu infrastrukturu, uključujući i međunarodni aerodrom u Dohi rekao je Al-Ansari, prenosi Al Džazira. On je naveo u intervjuu za CNN da takvi napadi ne mogu da ostanu bez odgovora. Takođe je dodao da Katar trenutno nije u kontaktu sa Iranom.
Ključne reči

IranAerodromKatarDohaCNN

