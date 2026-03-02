Klipersi prekinuli niz poraza, Bogdanović jedini nije ulazio u igru

Klipersi prekinuli niz poraza, Bogdanović jedini nije ulazio u igru

Košarkaši Los Anđeles Klipersa prekinuli su niz od tri poraza pošto su u nedelju uveče savladali Nju Orleans Pelikans sa 137:117.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Kavaj Lenard sa 23 poena. Klipersi, koji zauzimaju deseto mesto u Zapadnoj konferenciji, sada imaju skor 28-31, dok su Pelikansi 13. na Zapadu sa učinkom 19-43. Zvezda Nju Orleansa Zajon Vilijamson nije nastupio zbog povrede desnog skočnog zgloba koju je zadobio veče ranije protiv Juta Džez. Time je prekinut njegov lični niz od 35 uzastopnih utakmica, što mu je rekord karijere. Domaćin je od starta kontrolisao dešavanja na
Klipersi bez Bogdana prekinuli loš niz VIDEO

Bogdanović sa klupe gledao pobedu svog tima! Klipersi razbili Pelikanse, Bogdan jedini nije dobio šansu! (video)

Favoriti ubrzavaju, Luka i Šaj bez milosti, Portugalac odigrao partiju života u derbiju!

Bogdan zakucan za klupu, Nikolin dabl dabl

Lenard pokrenuo mašinu u Los Anđelesu, Klipersi bez Bogdanovića pobedili Nju Orleans

Brutalno zakucavanje Džejmsa u pobedi Lejkersa, da li su ovo najgori Kingsi u NBA ikada?

Novak Đoković

Novak Đoković gledao Lebrona i Dončića pa se slikao sa njima (FOTO)

Totenhemov paralelni univerzum

Tragedija potresla planetu: Ubijeno 20 odbojkašica, padale bombe dok su igrale, a stradala i deca

Klipersi bez Bogdana prekinuli loš niz VIDEO

