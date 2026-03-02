Klipersi prekinuli niz poraza, Bogdanović jedini nije ulazio u igru

Košarkaši Los Anđeles Klipersa prekinuli su niz od tri poraza pošto su u nedelju uveče savladali Nju Orleans Pelikans sa 137:117.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Kavaj Lenard sa 23 poena. Klipersi, koji zauzimaju deseto mesto u Zapadnoj konferenciji, sada imaju skor 28-31, dok su Pelikansi 13. na Zapadu sa učinkom 19-43. Zvezda Nju Orleansa Zajon Vilijamson nije nastupio zbog povrede desnog skočnog zgloba koju je zadobio veče ranije protiv Juta Džez. Time je prekinut njegov lični niz od 35 uzastopnih utakmica, što mu je rekord karijere. Domaćin je od starta kontrolisao dešavanja na