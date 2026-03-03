Adelman stao u odbranu Nikole Jokića: "Igrali su nelegalnu odbranu"

Trener Denvera, Dejvid Adelman posle pobede nad Jutom govorio je o Nikoli Jokiću.

Denver je uspeo da prekine niz poraza i da uz mnogo problema savlada ekipu Jute, uz neverovatnu partiju Džamal Mareja, koji je upisao 45 poena. "Držao nas je, teške šuteve je pravio, razne kombinacije, Nikola je čuvan od strane tri čoveka, ovo je Džamalova noć. I volim ovakve noći, on to može, pogađao je teške šuteve. Trojke, bacanja, procenti su bili efikasni i to nam je bilo potrebno", rekao je Adelman. Nije mogao,a da ne spomene Nikolu Jokića, koji je bio pod