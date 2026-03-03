Opozicija u Aranđelovcu: „Ne izlazimo na lokalne izbore, podrška studentskoj listi“

Opozicione stranke i udruženja građana u Aranđelovcu saopštili su danas da neće izaći na lokalne izbore u toj opštini, već će podržati studentsku listu "Studenti za Aranđelovac - mladost pobeđuje".

"Shvatajući važnost trenutka u kome se opština Aranđelovac nalazi, ne želimo da na bilo koji način pomognemo Srpskoj naprednoj stranci i njenim satelitima da pobede i u naredne četiri godine nastave da uništavaju Aranđelovac. Kao i do sada, želimo da se ponašamo odgovorno kako bi naša odgovornost dovela do promena u Aranđelovcu", navodi se u zajedničkom saopštenju opozicije i udruženja građana.

Dodali su da studentskoj listi stavljaju sve svoje resurse na raspolaganje. Zajedničko saopštenje potpisali su Demokratska stranka, Stranka slobode i pravde, Pokret slobodnih građana, Nova Demokratska stranka Srbije, Monarhisti- Pokret za Kraljevinu Srbiju, Srpski pokret Dveri i Udruženje građana "Grad je naš".

Lokalni izbori u Aranđelovcu zakazani su za 29. mart.