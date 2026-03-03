Opozicija u Aranđelovcu: Ne izlazimo na lokalne izbore, podrška studentskoj listi
"Shvatajući važnost trenutka u kome se opština Aranđelovac nalazi, ne želimo da na bilo koji način pomognemo Srpskoj naprednoj stranci i njenim satelitima da pobede i u naredne četiri godine nastave da uništavaju Aranđelovac. Kao i do sada, želimo da se ponašamo odgovorno kako bi naša odgovornost dovela do promena u Aranđelovcu", navodi se u zajedničkom saopštenju opozicije i udruženja građana.
Dodali su da studentskoj listi stavljaju sve svoje resurse na raspolaganje. Zajedničko saopštenje potpisali su Demokratska stranka, Stranka slobode i pravde, Pokret slobodnih građana, Nova Demokratska stranka Srbije, Monarhisti- Pokret za Kraljevinu Srbiju, Srpski pokret Dveri i Udruženje građana "Grad je naš".
Lokalni izbori u Aranđelovcu zakazani su za 29. mart.
Sedam opozicionih stranaka i udruženja građana opozicije u Aranđelovcu saopštile su ranije danas da neće izaći na predstojeće opštinske izbore zakazane za 29. mart, već će pružiti punu podršku grupi građana "Studenti za Aranđelovac-mladost pobeđuje", odnosno studentskoj izbornoj listi.
Prikupljanje potpisa je danas od 10 do 18 časova ns adresi Knjaza Miloša 218a i 184, i u Ulici Vojvode Stepe 2.
"Mi smo grupa mladih ljudi iz Aranđelovca koji su odlučili da više ne stoje po strani. Okupljeni oko ideje da Aranđelovac može i mora bolje, formirali smo Grupu građana 'Studenti za Aranđelovac-mladost pobeđuje', koja ima za cilj da mladost, znanje i poštenje konačno dobiju svoje mesto u odlučivanju o lokalnoj zajednici", saopštili su studenti.
Podršku studentskoj listi pružili su: Udruženje građana "Grad je naš", Demokratska stranka, Nova Demokratska stranka Srbije, Stranka slobode i pravde, Srpski pokret Dveri, Pokret slobodnih građana i Monarhisti- Pokret za Kraljevinu Srbiju.
"Studentskoj listi stavljamo sve svoje resurse, kapacitete i znanje na raspolaganje kako bismo zajedničkom snagom došli do pobede nad režimom u Aranđelovcu koji je unazadio naš grad", ističe se u saopštenju. opozicionih stranaka.
(Beta, 03.03.2026)