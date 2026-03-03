Tramp: Iran ostao bez avijacije i mornarice

Beta pre 2 sata

Predsednik SAD Donald Tramp danas je izjavio da je Iran ostao bez mornarice i avijacije, i dodao da je bio iznenađen odgovorom Teherana na napade SAD i Izraela.

Tramp je, odgovarajući na pitanja novinara, odbacio tvrdnje da su ga izraelski planovi za napad na Iran podstakli da u konflikt uključi SAD, i izjavio da je situacija "možda obrnuta".

"Skoro sve je uništeno", rekao je Tramp i dodao da Iran "nema mornaricu", "nema vazduhoplovstvo", i "nema radar" nakon napada SAD i Izraela.

Tramp je takođe rekao da nije postojao plan evakuacije za državljane SAD koji se nalaze na Bliskom istoku, tvrdeći da se vojna operacija odvijala "prebrzo da bi se takvi planovi organizovali unapred".

On je rekao da je iznenađen napadima Teherana na okolne zemlje, dodajući da misli da su i one same "bile iznenađene" napadima.

Tramp je kritikovao Veliku Britaniju, ocenivši da je London "veoma, veoma nekooperativan".

Tramp je rekao da "još uvek" ne želi da Iranci protestuju, jer je "mnogo opasno i mnogo bombi pada".

(Beta, 03.03.2026)

Ključne reči

IranIzraelTeheranDonald Tramp

