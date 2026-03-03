Tramp posle sastanka sa Mercom „Iran je nokautiran“, pretnja Španiji i poruke Evropi

Američki predsednik Donald Tramp sastao se u Vašingtonu sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, a susret u Ovalnoj sobi protekao je u znaku rata sa Iranom, oštrih poruka evropskim saveznicima i najave ekonomskih poteza protiv Španije.

Tramp je poručio da je iranska vojna infrastruktura „uništena“, dok je Berlin pozvao na pažljivo praćenje bezbednosne situacije. „Iran nema mornaricu ni avijaciju“ Tramp je izjavio da su u američko-izraelskim napadima iranska mornarica, vazduhoplovstvo i sistemi protivvazdušne odbrane „nokautirani“. Prema njegovim rečima, Teheran je planirao napad, te da su SAD delovale preventivno. Odbacio je tvrdnje da je Izrael uvukao Vašington u rat, naglasivši da je odluka