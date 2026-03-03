Ministarstvo spoljnih poslova objavilo brojeve telefona za pomoć na Bliskom istoku: Ovo je detaljan spisak

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije objavilo je kontakt telefone ambasada za pomoć građanima u regionu Bliskog istoka U toku je evakuacija srpskih državljana iz Izraela u Egipat, a zatim povratak avionom u Beograd Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je danas da se državljani Srbije za konzularnu pomoć i informacije povodom sukoba na Bliskom istoku mogu obratiti diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Tel Avivu, Abu Dabiju, Kuvajtu, Kairu, Bejrutu,