Sukob na Bliskom istoku podiže cene nafte i gasa, globalna ekonomija pod pritiskom

Globalna ekonomija se suočava sa rastućim pritiscima zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku, koji je doveo do povećane nesigurnosti u snabdevanju energentima.

Cena barela nafte Brent dostigla je najviše nivoe od nekoliko meseci, dok se tržište prirodnog gasa suočava sa rekordnim cenama u Evropi i Aziji. Analitičari ističu da politička nestabilnost u regionu direktno utiče na transport i distribuciju ključnih energenata. Prema podacima Međunarodne agencije za energiju (IEA) i londonske ICE berze, cene nafte su u poslednjih sedam dana porasle za više od 6%, dok se gas u Evropi prodaje po cenama koje su 30% više u odnosu na