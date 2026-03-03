Sukob na Bliskom istoku podiže cene nafte i gasa, globalna ekonomija pod pritiskom

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Sukob na Bliskom istoku podiže cene nafte i gasa, globalna ekonomija pod pritiskom

Globalna ekonomija se suočava sa rastućim pritiscima zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku, koji je doveo do povećane nesigurnosti u snabdevanju energentima.

Cena barela nafte Brent dostigla je najviše nivoe od nekoliko meseci, dok se tržište prirodnog gasa suočava sa rekordnim cenama u Evropi i Aziji. Analitičari ističu da politička nestabilnost u regionu direktno utiče na transport i distribuciju ključnih energenata. Prema podacima Međunarodne agencije za energiju (IEA) i londonske ICE berze, cene nafte su u poslednjih sedam dana porasle za više od 6%, dok se gas u Evropi prodaje po cenama koje su 30% više u odnosu na
Cijene nafte porasle su dodatnih šest posto nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku

Cijene nafte porasle su dodatnih šest posto nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku

SEEbiz pre 1 sat
Cene nafte porasle za još šest odsto nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku

Cene nafte porasle za još šest odsto nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku

Politika pre 2 sata
Isključeno prijateljstvo, neizvesni Jadran, iranski rat: Sudbina cena goriva odlučuje se van granica Mađarske

Isključeno prijateljstvo, neizvesni Jadran, iranski rat: Sudbina cena goriva odlučuje se van granica Mađarske

BizLife pre 3 sata
Evo šta sve ugrožava zatvaranje Ormuskog moreuza: Energetska neizvesnost zabrinula planetu

Evo šta sve ugrožava zatvaranje Ormuskog moreuza: Energetska neizvesnost zabrinula planetu

Dnevnik pre 4 sati
Sumorne prognoze: Cena nafte će probiti granicu?

Sumorne prognoze: Cena nafte će probiti granicu?

B92 pre 5 sati
Tema jutra: Tankeri stoje, cene nafte i gasa skaču: Kako će se to odraziti na Srbiju?

Tema jutra: Tankeri stoje, cene nafte i gasa skaču: Kako će se to odraziti na Srbiju?

N1 Info pre 6 sati
Kratkoročni skok ili trajne posledice? Sukob na Bliskom istoku izazvao najveći rast cena nafte u poslednje 4 godine

Kratkoročni skok ili trajne posledice? Sukob na Bliskom istoku izazvao najveći rast cena nafte u poslednje 4 godine

Euronews pre 6 sati
Otišli u penziju, a na prvu isplatu čekaju mesecima: Evo kojih grešaka pare kasne, detaljno uputstvo PIO fonda

Otišli u penziju, a na prvu isplatu čekaju mesecima: Evo kojih grešaka pare kasne, detaljno uputstvo PIO fonda

Blic pre 33 minuta
Profesionalni vozači Srbije najavili protest i blokade teretnih graničnih prelaza za 14. april

Profesionalni vozači Srbije najavili protest i blokade teretnih graničnih prelaza za 14. april

Danas pre 2 sata
U Šapcu skup podrške poljoprivrednicima: Dvojici određen pritvor, trojica se brane sa slobode

U Šapcu skup podrške poljoprivrednicima: Dvojici određen pritvor, trojica se brane sa slobode

Danas pre 3 sata
Rat u Iranu diže cene nafte i gasa u Evropi, preteći novom energetskom krizom: Kako će to uticati na Srbiju?

Rat u Iranu diže cene nafte i gasa u Evropi, preteći novom energetskom krizom: Kako će to uticati na Srbiju?

Danas pre 3 sata
Prijave za konkurs „ESG Lideri" do 17.04.

Prijave za konkurs „ESG Lideri“ do 17.04.

Biznis u regionu pre 3 minuta