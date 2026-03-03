Sumorne prognoze: Cena nafte će probiti granicu?

B92 pre 3 sata
Sumorne prognoze: Cena nafte će probiti granicu?

Energetski stručnjaci i investicione banke zbog sukoba na Bliskom istoku predviđaju nagli skok cena nafte.

Očekuje se da će cena po barelu ove nedelje dostići 90 dolara, uz ozbiljne šanse za probijanje granice od 100 dolara ukoliko se prekidi snabdevanja preko Ormuskog moreuza nastave. Sjedinjene Američke Države i Izrael su tom vikenda napale Iran, a Teheran je uzvratio udarima na američke vojne baze u zemljama regiona. Investiciona banka Sitigrup u svom osnovnom scenariju očekuje da će se cena nafte Brent ove nedelje kretati između 80 i 90 dolara po barelu, prenosi
Cene nafte porasle za još šest odsto nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku

Politika pre 51 minuta
BizLife pre 1 sat
Dnevnik pre 2 sata
N1 Info pre 4 sati
Euronews pre 4 sati
Sputnik pre 4 sati
Politika pre 4 sati
Danas pre 1 sat
Danas pre 2 sata
Danas pre 2 sata
N1 Info pre 21 minuta
N1 Info pre 21 minuta