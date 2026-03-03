BLOG UŽIVO, Tramp: Iran ostao bez avijacije i mornarice; Izrael tvrdi da je ubio komandanta iranske Revolucionarne garde koji sarađuje sa Hezbolahom

Insajder pre 1 sat
BLOG UŽIVO, Tramp: Iran ostao bez avijacije i mornarice; Izrael tvrdi da je ubio komandanta iranske Revolucionarne garde koji…

Prvi let iz Dubai za Beograd poleteo je noćas nakon višednevne obustave saobraćaja usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku, dok se istovremeno region suočava sa novim vazdušnim napadima, zatvaranjem Ormuskog moreuza i pojačanim bezbednosnim merama širom sveta. Istovremeno, nastavljaju se evakuacije državljana Srbije iz Izraela, a američke i izraelske snage šire operacije protiv iranskih ciljeva. Tokom noći i jutra razmenjeni su novi raketni i vazdušni udari, dok zvaničnici u Vašingtonu i Tel Avivu

Predsednik Francuske Emanuel Makron naredio je danas francuskom nosaču aviona na nuklearni pogon "Šarl de Gol" da se premesti iz Baltičkog u Sredozemno more kako bi pomogao u zaštiti savezničke imovine tokom tekućeg rata na Bliskom istoku, javlja AP. Makron je rekao da će "Šarl de Gol" biti praćen njegovim vazduhoplovnim krilom i pratećim fregatama. U unapred snimljenom govoru emitovanom na francuskoj televiziji, Makron je dodao da su borbeni avioni Rafal,
Uživo: Kriza na Bliskom istoku, Hamneijev sin Modžtaba Hamnei izabran za novog iranskog ajatolaha

Euronews pre 1 sat
Avion sa srpskim državljanima evakuisanim iz Izraela krenuo iz Šarm el Šeika

Bloomberg Adria pre 1 sat
Izabran novi vođa Irana! Pogođen američki konzulat u Dubaiju, Francuska šalje nosač aviona u Sredozemlje! (foto/video)

Kurir pre 1 sat
UAE ˗ meta više od 1.000 napada iz Irana

Politika pre 20 minuta
Emirati kreću u napad?! Snažne eksplozije odjekuju Dubaijem, Abu Dabijem i Dohom! Gori američki konzulat, Iran izabrao novog vođu i objavio zloslutnu pretnju, pogođen tajni nuklearni kompleks (foto, video)

Blic pre 1 sat
Makron šalje nosač aviona na Bliski istok: Hitna odluka Emanuela Makrona (foto)

Mondo pre 2 sata
Uticaj rata na Bliskom istoku na sportska takmičenja

Politika pre 2 sata
Iran nije Venecuela koliko god Tramp želeo da se to tako predstavi: Politiko analizira rat na Bliskom istoku

Danas pre 0 minuta
Španija odgovorila na Trampove pretnje

Danas pre 0 minuta
Iran je zatvorio Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih svetskih ruta za izvoz nafte sa Bliskog istoka: Posledice toga u SAD nisu zabeležene od 2005.

Danas pre 0 minuta
Haotično povlačenje američkih diplomatskih kadrova sa Bliskog istoka stvorilo novu krizu za Trampovu administraciju

Danas pre 45 minuta
Skandal u Ženevi bio okidač za brutalan napad! Iranski ministar vikao na Trampovog čoveka: Evo šta se dešavalo na pregovorima između američke i iranske delegacije

Blic pre 1 sat