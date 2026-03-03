Izrael bombardovao predsedničku palatu u Teheranu. Iran izveo pokolj američkih vojnika u Dubaiju? Revolucionarna garda tvrdi da je ubila 40 i ranila 70 njih!

Kurir pre 10 minuta
Izrael bombardovao predsedničku palatu u Teheranu. Iran izveo pokolj američkih vojnika u Dubaiju? Revolucionarna garda tvrdi…

Od najnovijeg Hronološki Izrael je objavio da je noćas tokom napada na Teheran napao "najvažniji i glavni" komandni centar u Iranu.

Skaj njuz prenosi da izraelska vojska navela i da su "brojne bombe" bačene na predsedničku palatu i zgradu u kojoj se nalazi Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost Irana. - Rukovodeći kompleks terorističkog režima jedan je od najobezeđenijih objekata u Iranu i prostire se kroz mnogo ulica u srcu Teherana... napad na njega produbljuje štetu funkcionalnom kontinuitetu sistema komandovanja i kontrole ​​režima - navedeno je u saopštenju. Više od 50 brodova koji plove
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Seničić: Očekuju se dva leta iz Dubaija za Beograd danas, postepena normalizacija saobraćaja

Seničić: Očekuju se dva leta iz Dubaija za Beograd danas, postepena normalizacija saobraćaja

RTV pre 25 minuta
Seničić: Očekuju se još dva leta iz Dubaija

Seničić: Očekuju se još dva leta iz Dubaija

Danas pre 40 minuta
Kada će biti novih letova iz Dubaija i šta će biti sa uplaćenim aranžmanima: Seničić o zarobljenim turistima

Kada će biti novih letova iz Dubaija i šta će biti sa uplaćenim aranžmanima: Seničić o zarobljenim turistima

NIN pre 10 minuta
Još dva nova leta iz Dubaija za Beograd: Seničić dao okvirna vremena dolazaka aviona

Još dva nova leta iz Dubaija za Beograd: Seničić dao okvirna vremena dolazaka aviona

Euronews pre 15 minuta
Srpski sportisti se evakuišu iz Izraela, na putu su ka Egiptu

Srpski sportisti se evakuišu iz Izraela, na putu su ka Egiptu

Sport klub pre 15 minuta
Dobre vesti iz Dubaija: Seničić najavio još dva leta za Beograd, ali upozorava - Cene karata rastu, a povratak u normalu biće…

Dobre vesti iz Dubaija: Seničić najavio još dva leta za Beograd, ali upozorava - Cene karata rastu, a povratak u normalu biće spor

Kurir pre 15 minuta
Oglasio se Seničić o novim letovima iz Dubaija za Beograd: Saopštio važnu informaciju

Oglasio se Seničić o novim letovima iz Dubaija za Beograd: Saopštio važnu informaciju

Telegraf pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinIranFoksLibanIzraelBliski IstokAmerička ambasadaAerodromTeheranKinaRijadBBCBela kućaRusijaSaudijska ArabijaKuvajtDonald TrampBejrutnaftaamerikasad

Svet, najnovije vesti »

Fajnenšel tajms: Ubistvo ajatolaha Hamneija omogućeno i nizom sajber napada

Fajnenšel tajms: Ubistvo ajatolaha Hamneija omogućeno i nizom sajber napada

N1 Info pre 34 minuta
Cene gasa u Britaniji porasle za 93 odsto od početka sukoba na Bliskom istoku

Cene gasa u Britaniji porasle za 93 odsto od početka sukoba na Bliskom istoku

Insajder pre 9 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Izraelska vojska prodrla dublje na teritoriju Libana, novi napadi na Teheran, zatvoren Ormuski moreuz

BLISKOISTOČNI SUKOB: Izraelska vojska prodrla dublje na teritoriju Libana, novi napadi na Teheran, zatvoren Ormuski moreuz

RTV pre 0 minuta
Lavrov: Nema dokaza da Iran razvija nuklearno oružje,prioritet prekid neprijateljstava

Lavrov: Nema dokaza da Iran razvija nuklearno oružje,prioritet prekid neprijateljstava

RTV pre 30 minuta
Crveni polumesec: Najmanje 787 ljudi poginulo od početka napada na Iran

Crveni polumesec: Najmanje 787 ljudi poginulo od početka napada na Iran

Radio 021 pre 25 minuta