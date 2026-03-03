Mihailo Janković: Investicije, domaći kapital i izvoz su ključ dugoročnog rasta Srbije

Generalni direktor MK Group, Mihailo Janković, učestvovao je na XXXIII Kopaonik biznis forumu, na panelu "Privreda Srbije iz ugla investitora", gde je sa predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija i vodećih kompanija razgovarao o investicionoj klimi, ulozi domaćeg kapitala i perspektivama ekonomskog rasta Srbije.

Govoreći o investicionim planovima, Janković je potvrdio da MK Group ulazi u novi snažan investicioni ciklusu, zahvaljujući čemu kompanija planira da zadrži svoju poziciju lidera u privredi Adria regiona. - Investicije su deo našeg DNK i mi u MK Group usmereni smo na stalni rast i razvoj. U prethodnih deset godina investirali smo više od milijardu evra, a od 2026. do 2030. planiramo nove investicije u vrednosti između jedne i dve milijarde evra. Svedoci smo