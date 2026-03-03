Mihailo Janković: Investicije, domaći kapital i izvoz su ključ dugoročnog rasta Srbije

Kurir pre 3 sata
Mihailo Janković: Investicije, domaći kapital i izvoz su ključ dugoročnog rasta Srbije

Generalni direktor MK Group, Mihailo Janković, učestvovao je na XXXIII Kopaonik biznis forumu, na panelu "Privreda Srbije iz ugla investitora", gde je sa predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija i vodećih kompanija razgovarao o investicionoj klimi, ulozi domaćeg kapitala i perspektivama ekonomskog rasta Srbije.

Govoreći o investicionim planovima, Janković je potvrdio da MK Group ulazi u novi snažan investicioni ciklusu, zahvaljujući čemu kompanija planira da zadrži svoju poziciju lidera u privredi Adria regiona. - Investicije su deo našeg DNK i mi u MK Group usmereni smo na stalni rast i razvoj. U prethodnih deset godina investirali smo više od milijardu evra, a od 2026. do 2030. planiramo nove investicije u vrednosti između jedne i dve milijarde evra. Svedoci smo
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Direktor EPS-a: „Idemo putem novih investicija, diversifikacije i uvođenja novih tehnologija“

Direktor EPS-a: „Idemo putem novih investicija, diversifikacije i uvođenja novih tehnologija“

Serbian News Media pre 43 minuta
Dimović: Razvoj nuklearne energije u Srbiji zavisi od društvene prihvatljivosti

Dimović: Razvoj nuklearne energije u Srbiji zavisi od društvene prihvatljivosti

RTV pre 2 sata
Živković: EPS u naredne tri godine ulaže 1,2 milijarde evra u obnovljive izvore energije

Živković: EPS u naredne tri godine ulaže 1,2 milijarde evra u obnovljive izvore energije

RTV pre 2 sata
Direktor EPS-a: Idemo putem novih investicija, diversifikacije i uvođenja novih tehnologija

Direktor EPS-a: Idemo putem novih investicija, diversifikacije i uvođenja novih tehnologija

N1 Info pre 2 sata
Direktor Instituta za nuklearne nauke "Vinča": Razvoj nuklearne energije u Srbiji zavisi od društvene prihvatljivosti

Direktor Instituta za nuklearne nauke "Vinča": Razvoj nuklearne energije u Srbiji zavisi od društvene prihvatljivosti

Euronews pre 2 sata
Kopaonik biznis forum Dušan Živković, generalni direktor: EPS na putu velikih investicija

Kopaonik biznis forum Dušan Živković, generalni direktor: EPS na putu velikih investicija

Dnevnik pre 3 sata
Mihailo Janković, MK Group: Investicije, domaći kapital i izvoz su ključ dugoročnog rasta Srbije

Mihailo Janković, MK Group: Investicije, domaći kapital i izvoz su ključ dugoročnog rasta Srbije

BizLife pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kopaonikkopaonik biznis forumMk Group

Ekonomija, najnovije vesti »

Poljoprivrednici sutra na sastanku u Vladi: "Ako ne može ništa bolje, neka bar vrate cenu mleka kao što je bila"

Poljoprivrednici sutra na sastanku u Vladi: "Ako ne može ništa bolje, neka bar vrate cenu mleka kao što je bila"

N1 Info pre 37 minuta
Manja potrošnja, a vozite 1.000 kilometara bez stajanja - jednostavan trik kojim štedite

Manja potrošnja, a vozite 1.000 kilometara bez stajanja - jednostavan trik kojim štedite

Kamatica pre 32 minuta
Glamočić: Agrarna politika se ne vodi na ulici i traktorima - ni sada nisam popustio, a protesti jenjavaju; Sutra novi…

Glamočić: Agrarna politika se ne vodi na ulici i traktorima - ni sada nisam popustio, a protesti jenjavaju; Sutra novi sastanak s poljoprivrednicima

RTV pre 28 minuta
Devizni kurs: Evro sutra 117,39 dinara

Devizni kurs: Evro sutra 117,39 dinara

Serbian News Media pre 22 minuta
Ćulibrk sa Kopaonika: Sa 2.000 metara sve izgleda lepše, ako slušate zvaničnike

Ćulibrk sa Kopaonika: Sa 2.000 metara sve izgleda lepše, ako slušate zvaničnike

N1 Info pre 38 minuta