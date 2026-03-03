Dimović: Razvoj nuklearne energije u Srbiji zavisi od društvene prihvatljivosti

KOPAONIK - Direktor Instituta za nuklearne nauke "Vinča" Slavko Dimović izjavio je danas, na 33. Kopaonik biznis forumu, da razvoj nuklearne energije u našoj zemlji zavisi od društvene prihvatljivosti i da bismo, pod pretpostavkom da krećemo u izgradnju nuklearnih elektrana, prvu mogli da očekujemo do 2040. godine.

"Ja lično smatram i želeo bih da Srbija bude kompletno nuklearna država, što nije moguće naravno, ali da za početak to bude recimo kapacitet od 2,4 gigavata. Srbija može da ima izgrađenu, i verovatno licenciranu, nuklearku do 2040. Jedno je gradnja, a drugo je licenciranje i dobijanje dozvole za rad", rekao je Dimović na panelu Energetika 4.0: Transformacija sistema za održivu ekonomiju. On ističe da domaća javnost treba da bude svesna da je po pitanju bezbednosti