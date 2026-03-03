Niš za medijske projekte daje 100 miliona dinara

Za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja Grad Niš će u 2026. godini izdvojiti 100 miliona dinara.

Privrednim društvima i preduzetnicima je 94 miliona, a šest miliona dinara za organizacije civilnog društva. Projekat može da bude sufinansiran sa najviše 25 miliona, dok je minimalni iznos 150.000 dinara. Televizijski projekti mogu da dobiju do 50 odsto opravdanih troškova, dok štampani, radio i internet mediji od lokalnog značaja mogu konkurisati za najviše 80 odsto sredstava. Prijave za konkurs, koji je raspisan 28. marta, podnose se putem Jedinstvenog