(BLOG) Sin Alija Hamneija imenovan za novog vrhovnog vođu, pišu iranski mediji: Američki konzulat u Dubaiju pogođen dronom

IDF je saopštio da je izveo istovremene, ciljane napade na Teheran i Bejrut nakon što je prethodno izdao hitno upozorenje stanovnicima južnih predgrađa Bejruta da se više sela da se evakuišu i udalje od objekata povezanih sa Hezbolahom.

U međuvremenu, predsednik SAD Donald Tramp poručio je da Sjedinjene Države raspolažu neograničenim zalihama municije i da su spremne za dugotrajan sukob. Osim toga, dva drona pogodila su američku ambasadu u Rijadu. Na nekoliko lokacija na jugu zemlje, libanska vojska je povukla svoje snage. Prema poslednjem saopštenju iranskog Crvenog polumeseca, od početka sukoba poginulo je najmanje 787 ljudi. "IDF trenutno sprovodi istovremene, precizno usmerene udare na vojne