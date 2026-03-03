Avion iz Dubaija sa 200 državljana Srbije sleteo u Beograd, u toku evakuacija iz Izraela

Avion kompanije Fly Dubai iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa oko 200 državljana Srbije sleteo je jutros na Aerodrom „Nikola Tesla“ u Beogradu, potvrđeno je iz zvaničnih izvora.

Let je realizovan nakon privremene obustave avio-saobraćaja usled tenzija na Bliskom istoku, a prema navodima, avion tipa „boing 737 Maks 8“, kapaciteta do 200 putnika, poleteo je iz Dubaija oko 23.30 časova. U Beograd je sleteo nešto posle šest časova ujutru, javlja RTS. Prvobitno je bilo planirano da avion sleti u 3.40 časova iza ponoći, ali je dolazak pomeren. Kompanija Emirates saopštila je da započinje saobraćaj izvođenjem ograničenog broja letova, uz