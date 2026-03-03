Avion iz Dubaija sa 200 državljana Srbije sleteo u Beograd, u toku evakuacija iz Izraela

Ozon pre 26 minuta
Avion iz Dubaija sa 200 državljana Srbije sleteo u Beograd, u toku evakuacija iz Izraela

Avion kompanije Fly Dubai iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa oko 200 državljana Srbije sleteo je jutros na Aerodrom „Nikola Tesla“ u Beogradu, potvrđeno je iz zvaničnih izvora.

Let je realizovan nakon privremene obustave avio-saobraćaja usled tenzija na Bliskom istoku, a prema navodima, avion tipa „boing 737 Maks 8“, kapaciteta do 200 putnika, poleteo je iz Dubaija oko 23.30 časova. U Beograd je sleteo nešto posle šest časova ujutru, javlja RTS. Prvobitno je bilo planirano da avion sleti u 3.40 časova iza ponoći, ali je dolazak pomeren. Kompanija Emirates saopštila je da započinje saobraćaj izvođenjem ograničenog broja letova, uz
Otvori na ozon.rs

Povezane vesti »

Uživo: Kriza na Bliskom istoku - Izrael napao vojne ciljeve u Teheranu i Bejrutu, SAD upozorava da slede "najteži udari" na…

Uživo: Kriza na Bliskom istoku - Izrael napao vojne ciljeve u Teheranu i Bejrutu, SAD upozorava da slede "najteži udari" na Iran

Euronews pre 42 minuta
Avion sa srpskim državljanima iz Dubaija sleteo u Beograd

Avion sa srpskim državljanima iz Dubaija sleteo u Beograd

Vesti online pre 22 minuta
Izraelska vojska ušla u Liban! IDF objavio da vrše operacije u južnom delu susedne zemlje, trupe "napreduju i preuzimaj…

Izraelska vojska ušla u Liban! IDF objavio da vrše operacije u južnom delu susedne zemlje, trupe "napreduju i preuzimaj kontrolu nad dodatnim položajima" (foto)

Kurir pre 16 minuta
Vitkof tvrdi: Iran imao dovoljno uranijuma za 11 nuklearnih bombi

Vitkof tvrdi: Iran imao dovoljno uranijuma za 11 nuklearnih bombi

Vesti online pre 7 minuta
Vitkof tvrdi: Iran imao dovoljno uranijuma za 11 nuklearnih bombi

Vitkof tvrdi: Iran imao dovoljno uranijuma za 11 nuklearnih bombi

Sputnik pre 21 minuta
(Video) Izraelska vojska ušla u Liban, iranski dronovi pogodili američku ambasadu. Bliski istok gori četvrti dan, ovo su…

(Video) Izraelska vojska ušla u Liban, iranski dronovi pogodili američku ambasadu. Bliski istok gori četvrti dan, ovo su najnovije informacije

Dnevnik pre 6 minuta
Gori američka ambasada nakon razgovora Putina sa moćnim princom! Iranski dronovi pogodili Rijad, Tramp najavio odmazdu za smrt…

Gori američka ambasada nakon razgovora Putina sa moćnim princom! Iranski dronovi pogodili Rijad, Tramp najavio odmazdu za smrt 6 vojnika SAD (foto, video)

Kurir pre 7 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSIzraelBliski IstokNikola TeslaAerodrom Nikola TeslaAerodromDubaiBoingEmiratesTesla

Svet, najnovije vesti »

Banka Rusije podnela tužbu EU zbog zamrzavanja svoje imovine

Banka Rusije podnela tužbu EU zbog zamrzavanja svoje imovine

Insajder pre 16 minuta
Iranska Revolucionarna garda: Ormuski moreuz zatvoren, svi brodovi koji pokušaju prolazak biće napadnuti

Iranska Revolucionarna garda: Ormuski moreuz zatvoren, svi brodovi koji pokušaju prolazak biće napadnuti

Insajder pre 7 minuta
Udar na Iran: Realni ciljevi ili Trampove fantazije?

Udar na Iran: Realni ciljevi ili Trampove fantazije?

Danas pre 17 minuta
Novi napadi na Bliskom istoku, Tramp: 'Imamo dovoljno oružja da ratujemo zauvek'

Novi napadi na Bliskom istoku, Tramp: 'Imamo dovoljno oružja da ratujemo zauvek'

BBC News pre 32 minuta
Tramp domaćin nemačkom kancelaru Mercu: Tema iranski udari, carine i poseta Kini

Tramp domaćin nemačkom kancelaru Mercu: Tema iranski udari, carine i poseta Kini

RTV pre 2 minuta