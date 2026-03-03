Eskalacija: Izraelske snage prodiru u Liban

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac kaže da je potez Odbrambenih snaga Izraela (IDF) da napreduje u južnom Libanu izveden kako bi se sprečila "direktna vatra" na izraelske zajednice.

"Da bismo sprečili mogućnost direktne vatre na izraelske zajednice, premijer Izraela Benjamin Netanjahu i ja smo ovlastili IDF da napreduje i drži dodatni dominantni teren u Libanu i odatle brani pogranične zajednice", rekao je Kac u saopštenju, prenosi Tajms ov Izrael. Kako je dodao, "IDF nastavlja da snažno deluje protiv meta Hezbolaha u Libanu, a teroristička organizacija plaća i platiće visoku cenu za vatru na Izrael". Ranije danas, Izraelske odbrambene snage