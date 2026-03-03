Eskalacija: Izraelske snage prodiru u Liban

Pravda pre 27 minuta  |  RTS
Eskalacija: Izraelske snage prodiru u Liban

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac kaže da je potez Odbrambenih snaga Izraela (IDF) da napreduje u južnom Libanu izveden kako bi se sprečila "direktna vatra" na izraelske zajednice.

"Da bismo sprečili mogućnost direktne vatre na izraelske zajednice, premijer Izraela Benjamin Netanjahu i ja smo ovlastili IDF da napreduje i drži dodatni dominantni teren u Libanu i odatle brani pogranične zajednice", rekao je Kac u saopštenju, prenosi Tajms ov Izrael. Kako je dodao, "IDF nastavlja da snažno deluje protiv meta Hezbolaha u Libanu, a teroristička organizacija plaća i platiće visoku cenu za vatru na Izrael". Ranije danas, Izraelske odbrambene snage
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

"Kada sve stane industrija neće moći odmah da se povrati": Kakav je uticaj sukoba na Bliskom istoku na vazdušni saobraćaj i…

"Kada sve stane industrija neće moći odmah da se povrati": Kakav je uticaj sukoba na Bliskom istoku na vazdušni saobraćaj i putnike?

Insajder pre 7 minuta
Makedonci kontaktirali sa ambasadama u Dohi, Abu Dabiju i Tel Avivu: Razmatraju se alternative za njihovu evakuaciju iz Izraela

Makedonci kontaktirali sa ambasadama u Dohi, Abu Dabiju i Tel Avivu: Razmatraju se alternative za njihovu evakuaciju iz Izraela

Kurir pre 17 minuta
Prva grupa srpskih državljana vratila se u Beograd letom iz Dubaija

Prva grupa srpskih državljana vratila se u Beograd letom iz Dubaija

Bloomberg Adria pre 17 minuta
BLOG UŽIVO: Zatvoren Ormuski moreuz, novi raketni napadi iz Libana; U toku evakuacija srpskih državljana iz Izraela

BLOG UŽIVO: Zatvoren Ormuski moreuz, novi raketni napadi iz Libana; U toku evakuacija srpskih državljana iz Izraela

Insajder pre 1 sat
Novi udar na američke baze Iranska Revolucionarna garda: "Uništili smo glavnu komandnu zgradu i sedište američke vazduhoplovne…

Novi udar na američke baze Iranska Revolucionarna garda: "Uništili smo glavnu komandnu zgradu i sedište američke vazduhoplovne baze u Bahreinu"

Blic pre 27 minuta
100 izraelskih aviona sručilo 250 bombi na Predsedničku palatu u Teheranu! Iran izveo pokolj vojnika SAD u Dubaiju…

100 izraelskih aviona sručilo 250 bombi na Predsedničku palatu u Teheranu! Iran izveo pokolj vojnika SAD u Dubaiju? Revolucionarna garda: Ubili 40, ranili 70!

Kurir pre 42 minuta
​Kina poziva učesnike sukoba da obezbede prolaz brodovima kroz Ormuski moreuz

​Kina poziva učesnike sukoba da obezbede prolaz brodovima kroz Ormuski moreuz

Politika pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

LibanIzraelHezbolah

Svet, najnovije vesti »

"Kada sve stane industrija neće moći odmah da se povrati": Kakav je uticaj sukoba na Bliskom istoku na vazdušni saobraćaj i…

"Kada sve stane industrija neće moći odmah da se povrati": Kakav je uticaj sukoba na Bliskom istoku na vazdušni saobraćaj i putnike?

Insajder pre 7 minuta
Širi se sukob na Bliskom istoku, izraelska vojska prodrla dublje na teritoriju Libana

Širi se sukob na Bliskom istoku, izraelska vojska prodrla dublje na teritoriju Libana

RTS pre 18 minuta
Novi zakoni prete da trajno potčine srpsko pravosuđe vladajućoj partiji

Novi zakoni prete da trajno potčine srpsko pravosuđe vladajućoj partiji

Jugmedia pre 17 minuta
Vučić: Cene nafte i gasa drastično skaču, tražićemo mere

Vučić: Cene nafte i gasa drastično skaču, tražićemo mere

NIN pre 7 minuta
Igra vatrom na Bliskom istoku! Izraelska strategija mogla ceo region da gurne u ambis: "Netanjahu igra na kartu haosa"

Igra vatrom na Bliskom istoku! Izraelska strategija mogla ceo region da gurne u ambis: "Netanjahu igra na kartu haosa"

Blic pre 12 minuta