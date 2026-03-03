Predsednik zna sve o nama

Akteri organizovanog kriminala godinama zaštićeni od medijskog i pravosudnog svetla, privrednici čije veze sa državom nisu tema ni za jednu televizijsku emisiju, a kontroverzni detalji iz njihovih privatnih života nisu promovisani na naslovnicama tabloida – primera je bezbroj, a sve to govori da sistem sveznalaštva nije nasumičan

Nedavno je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u razgovoru sa meštanima Bora, insistirao da žena iz publike javno, pred prisutnim građanima, ali i televizijskim kamerama, ispriča detalje svoje porodične situacije. Žena je, zbog intenzivnog insistiranja predsednika da odgovori, dovedena u nemoguću poziciju u kojoj je odbijanje postalo skuplje od pristanka. Još uvek je živa mučna scena uplakane majke koja pod pritiskom otkriva svoj starateljski status, a dobili smo