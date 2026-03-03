Od Beograda do Budimpešte za tri sata ― novi brzi voz kreće 27. marta

Od kraja marta putnici će moći da stignu od Beograda do Budimpešte za svega tri sata, novim brzim vozom čija će karta koštati 25 ili 26 evra. Planirano je da prvi polazak bude 27. marta, a granične i carinske procedure obavljaće se u samom vozu, uz minimalno zadržavanje.

Krajem marta od Beograda do Budimpešte stizaće se vozom za svega tri sata. Ministarka saobraćaja Aleksandra Sofronijević izjavila je da će sa mađarskom stranom u četvrtak biti finalizovani razgovori oko carinskih procedura. Istakla je da je pruga osposobljena za brzine do 200 kilometara na sat i da poseduje sve neophodne bezbednosne sertifikate. "Planirano je da se granična i carinska kontrola obavljaju u vozu, uz minimalno zadržavanje na stanici Kelebija u