Sofronijević: Putnički vozovi od Beograda do Budimpešte treba da krenu 27. marta

Moj Novi Sad pre 6 sati
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas na Kopaonik biznis forumu da bi putnički saobraćaj od Beograda do Budimpešte trebalo da počne 27. marta, i naglasila da bi cena karte u jednom pravcu trebalo da bude niža od najavljene i da će iznositi 25 evra. – Pregovara se oko cene karata u jednom pravcu, najavljena je bila 32 evra. U četvrtak će biti poslednji sastanak sa Mađarima i predviđa se da nova cena karte
