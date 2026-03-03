Rubio brani američke udare na iranske ciljeve, poručuje da 'najteži udarci' tek slijede

Slobodna Evropa pre 59 minuta
Rubio brani američke udare na iranske ciljeve, poručuje da 'najteži udarci' tek slijede
Američki državni sekretar Marco Rubio branio je odluku Washingtona da napadne iranske ciljeve, opisujući napade kao preventivni potez radi zaštite američkih snaga od onoga što je nazvao "neposrednom prijetnjom", upozorivši pritom da "najžešći udari tek dolaze od američke vojske". "Apsolutno je postojala neposredna prijetnja", rekao je Rubio novinarima u Washingtonu 2. marta. Govoreći na Kapitol hilu prije brifinga iza zatvorenih vrata s članovima Kongresa, opisao
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

Vašington preti odmazdom

Vašington preti odmazdom

Vesti online pre 14 minuta
Pogođena američka ambasada u Rijadu: Tramp najavio odmazdu, kulja gusti dim iznad diplomatske četvrti

Pogođena američka ambasada u Rijadu: Tramp najavio odmazdu, kulja gusti dim iznad diplomatske četvrti

Mondo pre 4 minuta
(BLOG) Nastavak sukoba na Bliskom istoku, Izrael pokrenuo novi talas napada na Teheran i Bejrut

(BLOG) Nastavak sukoba na Bliskom istoku, Izrael pokrenuo novi talas napada na Teheran i Bejrut

N1 Info pre 39 minuta
(Video) Alarmantna objava Stejt departmenta! Marko Rubio se obratio direktno američkim državljanima: "Najteži udarci tek slede"…

(Video) Alarmantna objava Stejt departmenta! Marko Rubio se obratio direktno američkim državljanima: "Najteži udarci tek slede"

Blic pre 1 sat
Kome to sada preti Tramp? Kaže da Amerika može da "vodi ratove zauvek". Ne pominje Iran, već da su SAD nagomilale oružje i da…

Kome to sada preti Tramp? Kaže da Amerika može da "vodi ratove zauvek". Ne pominje Iran, već da su SAD nagomilale oružje i da su "spremne za pobedu, veliku!!!"

Kurir pre 39 minuta
BLOG UŽIVO IDF izdao naređenje za evakuaciju, Iran tvrdi da je uništio američku bazu, Tramp: Imamo oružja da ratujemo „zauvek“…

BLOG UŽIVO IDF izdao naređenje za evakuaciju, Iran tvrdi da je uništio američku bazu, Tramp: Imamo oružja da ratujemo „zauvek“

Nova pre 49 minuta
uživo Sukob se širi Bliskim istokom: SAD i Izrael nastavljaju udare na Iran i Liban, počela evakuacija Srba

uživo Sukob se širi Bliskim istokom: SAD i Izrael nastavljaju udare na Iran i Liban, počela evakuacija Srba

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO: Zatvoren Ormuski moreuz, novi raketni napadi iz Libana; U toku evakuacija srpskih državljana iz Izraela

BLOG UŽIVO: Zatvoren Ormuski moreuz, novi raketni napadi iz Libana; U toku evakuacija srpskih državljana iz Izraela

Insajder pre 14 minuta
Orban: Ukrajinska blokada nafte je politička ucena Zelenskog

Orban: Ukrajinska blokada nafte je politička ucena Zelenskog

RTV pre 9 minuta
Oglasila se Kina o sukobu na Bliskom istoku

Oglasila se Kina o sukobu na Bliskom istoku

Danas pre 14 minuta
Cene gasa u Britaniji porasle za 93 odsto od početka sukoba na Bliskom istoku

Cene gasa u Britaniji porasle za 93 odsto od početka sukoba na Bliskom istoku

RTV pre 4 minuta
Srpski državljani u zalivskim zemljama: Nije ovo ništa u odnosu na bombardovanje 1999.

Srpski državljani u zalivskim zemljama: Nije ovo ništa u odnosu na bombardovanje 1999.

RTS pre 4 minuta