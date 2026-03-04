Šri Lanka izvukla iz mora tela 87 mornara sa iranskog broda koji je potopila američka podmornica

Mornarica Šri Lanke izvukla je iz Indijskog okeana kod svojih obala tela 87 mornara sa iranskog ratnog broda kojeg je torpedom potopila američka podmornica, a kako je danas saopšteno, spasla je 32 čoveka koji su preživeli.

Ovo je posle Drugog svetskog rata prvi put da je američka podmornica potopila neki brod, a ministar odbrane SAD Pit Hegset je rekao da se radilo o brodu koji je bio "ponos" Islamske Republike.

Potapanje fregate IRIS Dena ukazuje na to da se američko-izraelska vojna operacija protiv iranske vojske proširila daleko izvan granica te zemlje.

Predsednik SAD Donald Tramp je kao jedan od četiri cilja operacije naveo - uništenje iranske Ratne mornarice.

"Američka podmornica potopila je iranski ratni brod koji je mislio za sebe da je bezbedan u međunarodnim vodama. Međutim, potopio ga je torpedo", rekao je Hegset na konferenciji za novinare u Pentagonu.

Šri Lanka se nalazi južno od najjužnije tačke Indijskog potkontinenta.

Šef diplomatije te zemlje Vidžita Herat rekao je pred Parlamentom da je nacionalna mornarica primila informaciju da je IRIS Dena sa 180 ljudi nalazi u nevolji i da tone, i da je potom Šri Lanka poslala brodove i avione u akciju spasavanja.

Prema rečima portparola šrilankanske mornarice Budike Sampata, kada su spasilački ratni brodovi stigli na lokaciju, nije bilo ni traga brodu koji je poslao SOS signal, već "samo naftnih mrlja i splavova za spasavanje."

"Pronašli smo ljude kako plutaju na vodi", rekao je i dodao da je 32 ljudi spaseno i prebačeno u bolnicu u gradu Gale na južnoj obali Šri Lanke, dok su mrtva tela prebačena na kopno.

U Nacionalnoj bolnici u Galeu, tela iranskih pomoraca pristižu u kamionima i odlažu se u improvizovanoj mrtvačnici. Bolnicu obezbeđuju policija i pripadnici Ratne mornarice.

Jedan od ključnih ljudi šrilankanskog zdravstva Anil Džasinge rekao je da je jedan od spasenih u kritičnom stanju, da je sedam podvrgnuto hitnim medicinskim zahvatima, dok se ostali leče od manjih povreda.

IRIS Dena je bio jedan od najnovijih ratnih brodova iranske mornarice. Ta fregata je patrolirala daleko od nacionalnih voda Irana, i bila je naoružana teškim topovima, projektilima zemlja-vazduh, protivbrodskim raketama i torpedima. Nosila je i jedan helikopter.

Američki admiral Bred Kuper, šef Centralne komande armije SAD, rekao je da je u američko-izraelsko-iranskom ratu koji je u toku potopljeno najmanje 17 iranskih ratnih brodova.

"Mi takođe potapamo iransku mornaricu - kompletnu mornaricu", rekao je Kuper u video poruci.

(Beta, 04.03.2026)

