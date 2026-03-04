Hrvatski JANAF odgovorio MOL-u nakon prijave: Nastavlja se potres na Balkanu zbog nafte: "Ne radi se o energetskoj bezbednosti"

Kompanija Janaf odbacuje optužbe mađarskog MOL-a i slovačkog Slovnafta o zloupotrebi monopolskog položaja JANAF tvrdi da obezbeđuje transport sirove nafte svim korisnicima pod jednakim uslovima i da snabdevanje Mađarske i Slovačke nije ugroženo Kompanija Janaf oglasila se nakon što su je mađarski MOL i njegova slovačka podružnica Slovnaft prijavile Generalnom direktoratu za konkurenciju Evropske komisije zbog zloupotrebe monopolskog položaja, kako je saopšteno