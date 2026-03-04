MOL prijavio Janaf Europskoj komisiji zbog zlouporabe monopolskog položaja

SEEbiz pre 18 minuta
MOL prijavio Janaf Europskoj komisiji zbog zlouporabe monopolskog položaja

BUDIMPEŠTA - Mađarski MOL i njegova slovačka podružnica Slovnaft prijavili su Općoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije glavnog operatera naftovoda Janaf i to zbog zlouporabe monopolskog položaja, priopćio je u srijedu MOL, a prenosi Reuters.

MOL Grupa pozvala je u prošli četvrtak Janaf da joj odmah pruži jamstvo kako će propustiti nesankcionirane pošiljke ruske sirove nafte koje joj stižu morem, a najkasnije do petka 27. veljače. Tada je upozorio da se može obratiti Europskoj komisiji i pokrenuti zahtjev za naknadu štete. U svom priopćenju MOL je tada naveo kako je Janaf svjestan da su isporuke sirove nafte Mađarskoj i Slovačkoj putem naftovoda Družba prekinute, te kako europski propisi kažu da, ako je
Otvori na seebiz.eu

Povezane vesti »

Janaf odgovorio na tužbu MOL-a

Janaf odgovorio na tužbu MOL-a

B92 pre 23 minuta
Hrvatski JANAF odgovorio MOL-u nakon prijave: Nastavlja se potres na Balkanu zbog nafte: "Ne radi se o energetskoj bezbednosti"

Hrvatski JANAF odgovorio MOL-u nakon prijave: Nastavlja se potres na Balkanu zbog nafte: "Ne radi se o energetskoj bezbednosti"

Blic pre 28 minuta
MOL i Slovnaft optužuju JANAF za neisporučivanje ruske nafte: „Zloupotreba monopolskog položaja“

MOL i Slovnaft optužuju JANAF za neisporučivanje ruske nafte: „Zloupotreba monopolskog položaja“

Nova ekonomija pre 1 sat
MOL prijavio Janaf Evropskoj komisiji zbog zloupotrebe monopolskog položaja

MOL prijavio Janaf Evropskoj komisiji zbog zloupotrebe monopolskog položaja

RTV pre 2 sata
MOL prijavio Janaf Evropskoj komisiji zbog zloupotrebe monopolskog položaja

MOL prijavio Janaf Evropskoj komisiji zbog zloupotrebe monopolskog položaja

Sputnik pre 2 sata
MOL prijavio Janaf Evropskoj komisiji zbog zloupotrebe monopolskog položaja

MOL prijavio Janaf Evropskoj komisiji zbog zloupotrebe monopolskog položaja

RTS pre 1 sat
Energetski spor u regionu: Mađarski MOL optužuje hrvatski JANAF za zloupotrebu dominantnog položaja

Energetski spor u regionu: Mađarski MOL optužuje hrvatski JANAF za zloupotrebu dominantnog položaja

Newsmax Balkans pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NaftovodSlovačkaBudimpeštaMađarskanaftaJANAFMOL

Ekonomija, najnovije vesti »

Potpisan sporazum o promociji EKSPO 2027 kroz mrežu dijaspore

Potpisan sporazum o promociji EKSPO 2027 kroz mrežu dijaspore

Danas pre 3 minuta
Fond PIO objavio vest za radnike i penzionere: Ako imate inostrani radni staž, evo kako do lakše do pravne pomoći

Fond PIO objavio vest za radnike i penzionere: Ako imate inostrani radni staž, evo kako do lakše do pravne pomoći

Dnevnik pre 23 minuta
Sve kreće u martu: Šta se seje sad, a koje greške skupo koštaju

Sve kreće u martu: Šta se seje sad, a koje greške skupo koštaju

Dnevnik pre 3 minuta
MOL prijavio Janaf Europskoj komisiji zbog zlouporabe monopolskog položaja

MOL prijavio Janaf Europskoj komisiji zbog zlouporabe monopolskog položaja

SEEbiz pre 18 minuta
Beograd je u martu ponovo automobilski epicentar: Stižu premijere i najnoviji modeli

Beograd je u martu ponovo automobilski epicentar: Stižu premijere i najnoviji modeli

B92 pre 18 minuta