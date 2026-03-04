MOL prijavio Janaf Europskoj komisiji zbog zlouporabe monopolskog položaja

BUDIMPEŠTA - Mađarski MOL i njegova slovačka podružnica Slovnaft prijavili su Općoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije glavnog operatera naftovoda Janaf i to zbog zlouporabe monopolskog položaja, priopćio je u srijedu MOL, a prenosi Reuters.

MOL Grupa pozvala je u prošli četvrtak Janaf da joj odmah pruži jamstvo kako će propustiti nesankcionirane pošiljke ruske sirove nafte koje joj stižu morem, a najkasnije do petka 27. veljače. Tada je upozorio da se može obratiti Europskoj komisiji i pokrenuti zahtjev za naknadu štete. U svom priopćenju MOL je tada naveo kako je Janaf svjestan da su isporuke sirove nafte Mađarskoj i Slovačkoj putem naftovoda Družba prekinute, te kako europski propisi kažu da, ako je