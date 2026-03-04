(Video) Zastrašujući bljesak, udar, pa eksplozija! Ovo je trenutak napada na konzulat Amerike u Dubaiju: Hitno se oglasio Rubio

Blic pre 3 sata
Američki konzulat u Dubaiju pogođen je dronom, ali nije bilo povređenih Lokalne vlasti su saopštile da je požar uzrokovan incidentom sa dronom brzo stavljen pod kontrolu Američki konzulat u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima je pogođen dronom, preneo je Rojters pozivajući se na izjave očevidaca, dok su lokalne vlasti saopštile da nije bilo povređenih u "incidentu povezanim sa dronom". "Vlasti Dubaija potvrdile su da je došlo do požara usled incidenta
