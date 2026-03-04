Kancelarija Tomanović: Inspektor Milenković ponovo otkrio, savladao i legitimisao tajnu pratnju – ispostavilo se pripadnike BIA

Danas pre 4 sati  |  N1
Kancelarija Tomanović: Inspektor Milenković ponovo otkrio, savladao i legitimisao tajnu pratnju – ispostavilo se pripadnike BIA…

Inspektor Slobodan Milenković je danas u blizini svoje kuće uspeo da razotkrije novu mrežu nepoznatih pratilaca i snimatelja njegovog kretanja.

Nakon što ih je savladao i privremeno ograničio njihovo kretanje, utvrdio je da su u pitanju pripadnici BIA, saopšteno je iz advokatske kancelarije Tomanović. Kako se navodi u saopštenju, iako je pozvao patrolu policije da bi se utvrdili stvarni razlozi osmatranja Milenkovićevog kretanja, kao i izvršila identifikacija naknadno pristiglih osoba, patrola je nakon saznanja da su otkriveni pripadnici BIA odbila da vrši dalju obradu uz objašnjenje da su dobili nalog da
