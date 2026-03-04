Inspektor Milenković uhvatio radnike BIA koji su ga pratili: „Savladao ih i privremeno ograničio njihovo kretanje“

Nedeljnik pre 6 sati
Inspektor Milenković uhvatio radnike BIA koji su ga pratili: „Savladao ih i privremeno ograničio njihovo kretanje“

Inspektor Slobodan Milenković je danas u blizini svoje kuće uspeo da razotkrije novu mrežu nepoznatih pratilaca i snimatelja njegovog kretanja.

Nakon što ih je savladao i privremeno ograničio njihovo kretanje, utvrdio je da su u pitanju pripadnici BIA, saopšteno je iz advokatske kancelarije Tomanović, piše N1. Kako se navodi u saopštenju, iako je pozvao patrolu policije da bi se utvrdili stvarni razlozi osmatranja Milenkovićevog kretanja, kao i izvršila identifikacija naknadno pristiglih osoba, patrola je nakon saznanja da su otkriveni pripadnici BIA odbila da vrši dalju obradu uz objašnjenje da su dobili
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

BIA u službi kriminala: Inspektor Milenković ponovo otkrio, savladao i legitimisao tajnu pratnju

BIA u službi kriminala: Inspektor Milenković ponovo otkrio, savladao i legitimisao tajnu pratnju

Ozon press pre 48 minuta
Advokatska kancelarija Tomanović: Zašto BIA prati inspektora Slobodana Milenkovića?

Advokatska kancelarija Tomanović: Zašto BIA prati inspektora Slobodana Milenkovića?

Insajder pre 6 sati
Inspektor Milenković uočio tajnu pratnju u blizni kuće i savladao ih: U pitanju pripadnici BIA

Inspektor Milenković uočio tajnu pratnju u blizni kuće i savladao ih: U pitanju pripadnici BIA

Radio 021 pre 6 sati
Kancelarija Tomanović: Inspektor Milenković ponovo otkrio, savladao i legitimisao tajnu pratnju

Kancelarija Tomanović: Inspektor Milenković ponovo otkrio, savladao i legitimisao tajnu pratnju

N1 Info pre 7 sati
Kancelarija Tomanović: Inspektor Milenković ponovo otkrio, savladao i legitimisao tajnu pratnju – ispostavilo se pripadnike BIA…

Kancelarija Tomanović: Inspektor Milenković ponovo otkrio, savladao i legitimisao tajnu pratnju – ispostavilo se pripadnike BIA

Danas pre 7 sati
Kancelarija Tomanović: Inspektor Milenković ponovo otkrio, savladao i legitimisao tajnu pratnju

Kancelarija Tomanović: Inspektor Milenković ponovo otkrio, savladao i legitimisao tajnu pratnju

Nova pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BIA

Društvo, najnovije vesti »

(Foto) Misteriozna pojava kod Kosjerića: Svake godine kreće u isto vreme, meštani u čudu: "Šta se tu dešava niko ne zna"

(Foto) Misteriozna pojava kod Kosjerića: Svake godine kreće u isto vreme, meštani u čudu: "Šta se tu dešava niko ne zna"

Blic pre 1 sat
Za "krindž" još i znamo, ali šta su "slej" i "delulu"? Ovo je rečnik generacije Z, da li razumete rođeno dete?!

Za "krindž" još i znamo, ali šta su "slej" i "delulu"? Ovo je rečnik generacije Z, da li razumete rođeno dete?!

Blic pre 1 sat
Kokain u ambasadi Srbije je „katastrofa za našu diplomatiju“: Da li će se JTOK uključiti u crnogorsku istragu?

Kokain u ambasadi Srbije je „katastrofa za našu diplomatiju“: Da li će se JTOK uključiti u crnogorsku istragu?

Danas pre 2 sata
Manja Grčić na zadatku: Najproblematičnija rečenica u prvom nastupu nove direktorke RTS-a

Manja Grčić na zadatku: Najproblematičnija rečenica u prvom nastupu nove direktorke RTS-a

Danas pre 3 sata
Razgovor s kraljem

Razgovor s kraljem

Danas pre 3 sata