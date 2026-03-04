Lalatović pred duel četvrtfinala Kupa Srbije: Ako Bode može da prođe Inter u Evropi, mogli bismo i mi Zvezdu

Danas pre 1 sat  |  Beta/V. R.
Lalatović pred duel četvrtfinala Kupa Srbije: Ako Bode može da prođe Inter u Evropi, mogli bismo i mi Zvezdu

Fudbaleri Novog Pazara dočekuju ekipu Crvene zvezde u četvrtfinalnom meču Kupa Srbije.

Trener fudbalera Novog Pazara, Nenad Lalatović apostrofirao je uoči pomenutog duela, da je vrlo značajno da njegova ekipa ne primi rano gol. – Makar s nulom da odemo na poluvreme. Onda bismo mogli u drugom delu da iskoristimo neku šansu. Penali? Maštao sam i tome, kao kada sam osvojio prvi trofej sa Vojvodinom. Vežbaćemo ih – rekao je Lalatović na konferenciji za novinare. Novi Pazar i Crvena zvezda igraće u četvrtak od 14.45 na Gradskom stadionu u četvrtfinalu
