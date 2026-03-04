Stanković: Bićemo spremni za motivisani Novi Pazar

Stanković: Bićemo spremni za motivisani Novi Pazar

“Po mom mišljenju su svi igrači junaci jer izlazimo iz ritma koji je paklen već nekih mesec i nekoliko dana, gde smo igrali na svaka tri ili četiri dana.

Mislim da su za mene svi igrači utakmice, svi koji su izašli na teren, koji su ušli i umorni i iscrpljeni i povređeni i mentalno i fizički”, rekao je Stanković za klupski sajt. On je dodao da težak raspored nije izgovor i da će svi igrači pokušati da se oporave kako bi pružili maksimum. “Sada da li će njihovih 100 odsto biti pravih ili će nekome biti dovoljno i 70 da bi napravio razliku, za sada smo uspeli sve da oporavimo sem Enema. Njega ćemo sačekati da obavi
