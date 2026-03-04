Španija odgovorila na Trampove pretnje

Danas pre 7 sati  |  A. M.
Španija odgovorila na Trampove pretnje
Vlada Španije odgovorila je na pretnju američkog predsednika Donalda Trampa da će „prekinuti sve odnose“ sa tom zemljom, ističući njen značaj i pouzdanost na međunarodnoj sceni. „Španija je bila užasna“, rekao je Tramp ranije danas, misleći na odbijanje levičarske vlade Pedra Sančeza da dozvoli SAD da koriste njene vojne baze za napad na Iran. Madrid je napade ocenio kao „neopravdanu i opasnu vojnu intervenciju“. Tramp je takođe ponovio kritike zbog odluke Španije
Ključne reči

IranMadridDonald TrampŠpanija

