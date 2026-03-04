Poljoprivrednici danas na sastanku u Vladi Srbije: I dalje na snazi totalne blokade kod Miločaja, Cerovca i mesta Bare

Poljoprivrednici koji protestuju blokirajući puteve širom Srbije danas dolaze na sastanak u Vladi Srbije, ali od njega nemaju velika očekivanja, izjavio je jutros FoNetu predstavnik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković. "Posle 21 dana na ulicama ne nadamo se više ničemu.

Da su hteli nešto da urade već bi uradili do sada. Pojaviće se naša delegacija, da ne bi ispalo da opet mi budemo targetirani i da kažu - eto oni samo hoće ulicu, neće da razgovaraju. Saslušaćemo njih, reći ćemo i i mi šta imamo, a nakon sastanka izaći ćemo sa saopštenjem šta i kako dalje", kazao je Veljković pred sastanak, koji je zakazan u 14:30 časova. Prema njegovim rečima, kao upozorenje i dalje su na snazi totalne blokade kod Miločaja, Cerovca i mesta Bare, a