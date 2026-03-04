Peti dan rata na Bliskom istoku: Talas bombi na Teheran, Izrael kopneno u Libanu, NATO oborio iranske rakete - Dokle ide eskalacija?

Kurir pre 51 minuta
Peti dan rata na Bliskom istoku: Talas bombi na Teheran, Izrael kopneno u Libanu, NATO oborio iranske rakete - Dokle ide…
Sukob na Bliskom Istoku ušao je u peti dan. Broj žrtava je premašio hiljadu ljudi. Izrael i SAD su nastavile nove napade na mete u Iranu. Američka podmornica je potopila iransku fregatu kod Šri Lanke, a izraelske trupe ušle su kopneno u Liban. Iranska balistička raketa je ispaljena prema Turskoj, ali ju je protivvazdušna odbrana NATO oborila. Francuska je poslala nosač aviona Šarl de Gol u Sredozemno more, kao i dodatne PVO sisteme i borbene avione Rafal. I Grčka
Ključne reči

NATOIranLibanIzraelBliski IstokGrčkaTeheranTurskaFrancuska

Svet, najnovije vesti »

