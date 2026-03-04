(BLOG) Iran lansira rakete ka Izraelu, ceo Irak ostao bez struje: SAD potopile iranski ratni brod, broj mrtvih porastao na 87

(BLOG) Iran lansira rakete ka Izraelu, ceo Irak ostao bez struje: SAD potopile iranski ratni brod, broj mrtvih porastao na 87
Nastavlja se sukob na Bliskom istoku. Američki ministar odbrane Pit Hegset kaže da je američka podmornica torpedom potopila iranski ratni brod u Indijskom okeanu. Hegset nije naveo ime broda ali je ranije mornarica Šri Lanke saopštila da se oko 140 ljudi vodi kao nestalo nakon što je iranski brod Iris Dena potonuo kod obale Galea. Prema poslednjim informacijama najmanje 80 je mrtvih. Na istoj konferenciji za novinare, predsedavajući Združenog generalštaba SAD,
