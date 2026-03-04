Putin: Rusija bi mogla da obustavi isporuke gasa evropskom tržištu odmah, a ne za mesec dana

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da bi ta zemlja mogla da obustavi isporuke gasa evropskom tržištu odmah, a ne za mesec dana, odnosno 25. aprila kada stupa na snagu uredba Evropske unije kojom se zabranjuje uvoz ruskog gasa.

"Sada se otvaraju i druga tržišta. I možda bi nam bilo povoljnije da prestanemo da snabdevamo evropsko tržište upravo sada. Da uđemo na tržišta koja se otvaraju i tamo se učvrstimo. Svakako ću naložiti vladi da radi na ovom pitanju zajedno sa našim kompanijama", kazao je Vladimir Putin u programu "Moskva. Kremlj. Putin", prenose RIA Novosti. On je dodao da će Rusija nastaviti da isporučuje energetske resurse zemljama koje su pouzdani partneri, kao što su Slovačka i