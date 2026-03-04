Putin: Rusija bi mogla da obustavi isporuke gasa evropskom tržištu odmah, a ne za mesec dana

Newsmax Balkans pre 1 sat
Putin: Rusija bi mogla da obustavi isporuke gasa evropskom tržištu odmah, a ne za mesec dana

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da bi ta zemlja mogla da obustavi isporuke gasa evropskom tržištu odmah, a ne za mesec dana, odnosno 25. aprila kada stupa na snagu uredba Evropske unije kojom se zabranjuje uvoz ruskog gasa.

"Sada se otvaraju i druga tržišta. I možda bi nam bilo povoljnije da prestanemo da snabdevamo evropsko tržište upravo sada. Da uđemo na tržišta koja se otvaraju i tamo se učvrstimo. Svakako ću naložiti vladi da radi na ovom pitanju zajedno sa našim kompanijama", kazao je Vladimir Putin u programu "Moskva. Kremlj. Putin", prenose RIA Novosti. On je dodao da će Rusija nastaviti da isporučuje energetske resurse zemljama koje su pouzdani partneri, kao što su Slovačka i
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Putin alarmirao svet; Kijev sprema udar na ključne gasovode - Balkan i Turska u opasnosti?

Putin alarmirao svet; Kijev sprema udar na ključne gasovode - Balkan i Turska u opasnosti?

B92 pre 3 minuta
Putin: Zar ne bi bilo bolje da sada prestanemo da snabdevamo EU gasom?

Putin: Zar ne bi bilo bolje da sada prestanemo da snabdevamo EU gasom?

N1 Info pre 1 sat
Putin: Ukrajinski napad na ruski tanker ─ terorizam

Putin: Ukrajinski napad na ruski tanker ─ terorizam

Vesti online pre 1 sat
Putin: Razmišljam naglas, zar ne bi bilo bolje da sada prestanemo da snabdevamo EU gasom?

Putin: Razmišljam naglas, zar ne bi bilo bolje da sada prestanemo da snabdevamo EU gasom?

Nova pre 1 sat
Rusija može odmah da obustavi gas Evropi

Rusija može odmah da obustavi gas Evropi

Politika pre 1 sat
Putin: Rusija bi mogla da donese odluku da izađe sa evropskog tržišta

Putin: Rusija bi mogla da donese odluku da izađe sa evropskog tržišta

Insajder pre 2 sata
Putin: Možemo i odmah da izađemo sa evropskog tržišta gasa

Putin: Možemo i odmah da izađemo sa evropskog tržišta gasa

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinEvropska UnijaMoskvaSlovačkaRusija

Svet, najnovije vesti »

„Rat bez plana, strategije i jasnog razumevanja kuda vodi“: Kolumnista Gardijana analizira Trampove ciljeve u Iranu

„Rat bez plana, strategije i jasnog razumevanja kuda vodi“: Kolumnista Gardijana analizira Trampove ciljeve u Iranu

Danas pre 53 minuta
"Tramp je osetio..." Bela kuća se oglasila o napadu na Iran: "Birao da li će ukloniti pretnju ili čekati da nas napadnu"

"Tramp je osetio..." Bela kuća se oglasila o napadu na Iran: "Birao da li će ukloniti pretnju ili čekati da nas napadnu"

Blic pre 13 minuta
"Klovn te je uvukao u rat, sad ćeš platiti visoku cenu" Jeziva poruka iranskog zvaničnika Trampu: "Sad uzmi, pa računaj"

"Klovn te je uvukao u rat, sad ćeš platiti visoku cenu" Jeziva poruka iranskog zvaničnika Trampu: "Sad uzmi, pa računaj"

Blic pre 58 minuta
Tramp: Da smo sačekali sa napadom još dve nedelje, Iran bi imao nuklearno oružje

Tramp: Da smo sačekali sa napadom još dve nedelje, Iran bi imao nuklearno oružje

Danas pre 34 minuta
Španija demantuje Belu kuću: Naš stav „ne ratu“ ostaje jasan i nedvosmislen

Španija demantuje Belu kuću: Naš stav „ne ratu“ ostaje jasan i nedvosmislen

Danas pre 1 sat