Advokatica Zlatka Kokanovića o njegovom hapšenju: Na snimcima se vidi šta se desilo, policija se ponašala nesmotreno i "samoubilački"

Poljoprivredniku i aktivisti Zlatku Kokanoviću određen pritvor do 30 dana zbog navodnog izvršenja dva krivična dela - Napad na službeno i i Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Njegova advokatica Sara el Sarag tvrdi da snimci demantuju tvrdnje tužilaštva, te da tužilaštvo za njih nije pružilo nikakve dokaze.

Šabački studenti u blokadi pozvali su na protest u 18 sati ispred Osnovnog tužilaštva u Šapcu zbog hapšenja poljoprivrednika. Među onima kojima je određen pritvor od 30 dana je Zlatko Kokanović. Njegova advokatica Sara el Sarag navodi da je sudija za prethodni postupak kao glavni razlog za određivanje pritvora Kokanoviću naveo uznemiravanje javnosti, prenosi N1. "To se nikako ne može gledati samo s jedne strane, jer mi imamo svakodnevno uznemiravanje javnosti, pa