Advokatica Zlatka Kokanovića o njegovom hapšenju: Na snimcima se vidi šta se desilo, policija se ponašala nesmotreno i "samoubilački"

Nova pre 3 sata
Advokatica Zlatka Kokanovića o njegovom hapšenju: Na snimcima se vidi šta se desilo, policija se ponašala nesmotreno i…

Poljoprivredniku i aktivisti Zlatku Kokanoviću određen pritvor do 30 dana zbog navodnog izvršenja dva krivična dela - Napad na službeno i i Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Njegova advokatica Sara el Sarag tvrdi da snimci demantuju tvrdnje tužilaštva, te da tužilaštvo za njih nije pružilo nikakve dokaze.

Šabački studenti u blokadi pozvali su na protest u 18 sati ispred Osnovnog tužilaštva u Šapcu zbog hapšenja poljoprivrednika. Među onima kojima je određen pritvor od 30 dana je Zlatko Kokanović. Njegova advokatica Sara el Sarag navodi da je sudija za prethodni postupak kao glavni razlog za određivanje pritvora Kokanoviću naveo uznemiravanje javnosti, prenosi N1. "To se nikako ne može gledati samo s jedne strane, jer mi imamo svakodnevno uznemiravanje javnosti, pa
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Zlatku Kokanoviću potvrđen pritvor, aktivisti Udruženja "Ne damo Jadar" protestuju u Loznici

Zlatku Kokanoviću potvrđen pritvor, aktivisti Udruženja "Ne damo Jadar" protestuju u Loznici

RTS pre 29 minuta
Zlatko Kokanović ostaje u pritvoru: Objavljen snimak njegovog navodnog napada na policiju VIDEO

Zlatko Kokanović ostaje u pritvoru: Objavljen snimak njegovog navodnog napada na policiju VIDEO

Nova pre 3 sata
Zlatko Kokanović ostaje u pritvoru, odbijene žalbe branilaca

Zlatko Kokanović ostaje u pritvoru, odbijene žalbe branilaca

N1 Info pre 4 sati
Advokatica Zlatka Kokanovića: Na snimcima se vidi šta se desilo, policija se ponašala nesmotreno i "samoubilački"

Advokatica Zlatka Kokanovića: Na snimcima se vidi šta se desilo, policija se ponašala nesmotreno i "samoubilački"

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠabacTužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Razgovor s kraljem

Razgovor s kraljem

Danas pre 49 minuta
Manja Grčić na zadatku: Najproblematičnija rečenica u prvom nastupu nove direktorke RTS-a

Manja Grčić na zadatku: Najproblematičnija rečenica u prvom nastupu nove direktorke RTS-a

Danas pre 29 minuta
Prskate parfem na vrat? Infektolog otkriva zašto je to opasno za štitnu žlezdu

Prskate parfem na vrat? Infektolog otkriva zašto je to opasno za štitnu žlezdu

Danas pre 49 minuta
Uhapšen saobraćajni policajac u Novom Sadu: Motociklom usmrtio pešaka na pešačkom prelazu

Uhapšen saobraćajni policajac u Novom Sadu: Motociklom usmrtio pešaka na pešačkom prelazu

Danas pre 35 minuta
Nakon što je policajac usmrtio pešaka, Novosadska biciklistička inicijativa organizuje protest

Nakon što je policajac usmrtio pešaka, Novosadska biciklistička inicijativa organizuje protest

Danas pre 29 minuta