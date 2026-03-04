OKS se oglasio zbog smrti Boričića: Oproštaj od legende koja neće biti zaboravljena

Nova pre 2 sata
OKS se oglasio zbog smrti Boričića: Oproštaj od legende koja neće biti zaboravljena

Olimpijski komitet Srbije oglasio se zbog smrti Aleksandra Boričića, koji je ostavio neizbrisiv trag u svetu srpskog sporta.

OKS je na svom zvaničnom sajtu objavio tekst o Boričiću, posvećena mu je i objava na društvenim mrežama, a verovatno će u njegovu čast biti priređen i neki poseban događaj. "Aleksandar Boričić, jedan od najvažnijih ljudi u svetu odbojke, kako u Srbiji, tako i u svetu, preminuo je u 78. godini života. Aleksandar Boričić je rođen 1948. godine u Beogradu. Odbojkašku karijeru započeo je u Crvenoj Zvezdi sa kojom je osvojio jedno prvenstvo i tri Kupa. Za nacionalni tim
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

SD Crvena zvezda proslavila 81. rođendan: Rade Krunić i Aleksandra Stamenić laureati

SD Crvena zvezda proslavila 81. rođendan: Rade Krunić i Aleksandra Stamenić laureati

Danas pre 44 minuta
Ministar sporta Zoran Gajić: "Boričić trajno obeležio razvoj odbojke u Srbiji i Evropi"

Ministar sporta Zoran Gajić: "Boričić trajno obeležio razvoj odbojke u Srbiji i Evropi"

Dnevnik pre 49 minuta
Preminuo Aleksandar Boričić, dugogodišnji predsednik OSS i Evropske odbojkaške federacije

Preminuo Aleksandar Boričić, dugogodišnji predsednik OSS i Evropske odbojkaške federacije

Newsmax Balkans pre 1 sat
Zvezdini odlikaši: Rade, Aleksandra, Andreja…

Zvezdini odlikaši: Rade, Aleksandra, Andreja…

Sport klub pre 2 sata
Krunić najbolji sportista Zvezde, istorija ispisana na Marakani kad su u pitanju najbolji klubovi

Krunić najbolji sportista Zvezde, istorija ispisana na Marakani kad su u pitanju najbolji klubovi

Telegraf pre 2 sata
Preminuo nekadašnji predsednik Odbojkaškog saveza Srbije Aleksandar Boričić

Preminuo nekadašnji predsednik Odbojkaškog saveza Srbije Aleksandar Boričić

RTV pre 2 sata
Preminuo nekadašnji predsednik OSS Aleksandar Boričić

Preminuo nekadašnji predsednik OSS Aleksandar Boričić

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

OdbojkaCrvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Lalatović pred Crvenu zvezdu: Sudija da pokaže onu stvar

Lalatović pred Crvenu zvezdu: Sudija da pokaže onu stvar

RTV Novi Pazar pre 14 minuta
Spektakl u Ubu, penal rulet stao na crveno, Jedinstvo u polufinalu Kupa Srbije!

Spektakl u Ubu, penal rulet stao na crveno, Jedinstvo u polufinalu Kupa Srbije!

Sportske.net pre 4 minuta
Zasluženo: Kostov i Krunić poneli laskava priznanja!

Zasluženo: Kostov i Krunić poneli laskava priznanja!

Hot sport pre 9 minuta
Kalimera Trinkijeri! „Previše prijatelja imate“

Kalimera Trinkijeri! „Previše prijatelja imate“

Sport klub pre 19 minuta
(Uživo) Vojvodina dočekuje Trajal: Tanjga odredio startnih 11 za duel četvrtfinala Kupa Srbije

(Uživo) Vojvodina dočekuje Trajal: Tanjga odredio startnih 11 za duel četvrtfinala Kupa Srbije

Dnevnik pre 14 minuta