OKS se oglasio zbog smrti Boričića: Oproštaj od legende koja neće biti zaboravljena

Olimpijski komitet Srbije oglasio se zbog smrti Aleksandra Boričića, koji je ostavio neizbrisiv trag u svetu srpskog sporta.

OKS je na svom zvaničnom sajtu objavio tekst o Boričiću, posvećena mu je i objava na društvenim mrežama, a verovatno će u njegovu čast biti priređen i neki poseban događaj. "Aleksandar Boričić, jedan od najvažnijih ljudi u svetu odbojke, kako u Srbiji, tako i u svetu, preminuo je u 78. godini života. Aleksandar Boričić je rođen 1948. godine u Beogradu. Odbojkašku karijeru započeo je u Crvenoj Zvezdi sa kojom je osvojio jedno prvenstvo i tri Kupa. Za nacionalni tim