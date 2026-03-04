Studenti iz Šapca pozvali sutra na protest podrške pritvorenim poljoprivrednicima

Studenti iz Šapca pozvali sutra na protest podrške pritvorenim poljoprivrednicima

Studenti iz Šapca pozvali su građane da se sutra u 18 časova okupe ispred Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, kako bi pružili podršku poljoprivrednicima koji su nakon događaja u Badovincima uhapšeni i kojima je određen pritvor.

Kako su objavili, nakon događaja u Badovincima uhapšeno je pet poljoprivrednika iz Bogatića i Šapca, a Goranu Daniloviću iz Klenja i Slaviši Šestiću iz Majura određen je pritvor u trajanju od 30 dana. Studenti tvrde da su njihovi sugrađani „nepravedno u pritvoru“, ističući da je reč o ljudima koji su, kako navode, učestvovali na protestima i pružali podršku građanima širom zemlje. Prema njihovim rečima, Slaviša Šestić je danas stupio u štrajk glađu i žeđu. „Naši
