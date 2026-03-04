Šabački studenti pozvali na protest: Ne dozvolimo da hapšenja prođu bez reakcije

Šabački studenti u blokadi pozvali su protest u sredu u 18 časova ispred Osnovnog tužilaštva u Šapcu zbog hapšenja poljoprivrednika. „Naši poljoprivrednici su stub naše borbe, ruka koja nas hrani, snaga i čast naše Srbije.

Ne dozvolimo da nedela trenutne vlasti prođu nekažnjeno. Vidimo se u Šapcu“, naveli su šabački studenti. Објава коју дели Šabački Studenti u Blokadi (@sabackistudentiublokadi) Studenti su podsetili da je uhapšeno pet poljoprivrednika iz Bogatića i Šapca. „Danas je Goranu Daniloviću iz Klenja i Slaviši Šestiću iz Majura određeno 30 dana pritvora. Naši sugrađani, tate, stričevi, ujaci koji nas brane, hrane i prate na svim protestima u svim gradovima su NEPRAVEDNO u