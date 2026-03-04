Vozači, obratite pažnju: Saobraćajna policija najavljuje pojačanu kontrolu

Od 9. do 15. marta biće sprovedena akcija Uprave saobraćajne policije usmerena na kontrolu prekoračenja brzine i kontrole autobusa kojima se prevoze deca.

U periodu od 9. do 15. marta, u 34 države članice organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija) biće sprovedena međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilu, saopšteno je iz MUP Srbije. Ova akcija ima za cilj unapređenje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju i podizanje svesti o značaju korišćenja sigurnosnog pojasa, koji predstavlja jednu od