Orban otkrio šta mu je glavni cilj

Pravda pre 1 sat
Orban otkrio šta mu je glavni cilj

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da mu je cilj da se svim sredstvima izvrši pritisak na Ukrajinu kako bi se obnovio tranzit ruske nafte naftovodom „Družba“.

„Moramo da probijemo tu naftnu blokadu. Neophodno mi je da nafta ide. Moram da vršim pritisak na Ukrajince da bi se to desilo. Svim sredstvima, uključujući obraćanje EU. Postavio sam sebi cilj da to postignem“, rekao je on. Sijarto: Dogovorili smo se sa Rusijom da tražimo alternative Istovremeno, mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto je rekao, posle razgovora s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Kremlju, da su se dve zemlje dogovorile da traže
