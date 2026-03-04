Ambasador Irana u Srbiji: Vrhovni vođa još nije izabran, nećemo više pregovarati sa Amerikancima

Ambasador Irana u Srbiji Mohamed Sadek Fazli izjavio je da nije izabran novi vrhovni vođa, ajatolah, kao i da Teheran sa sa SAD više neće pregovarati.

On je za RTS danas rekao da su "Iran i iranski narod u stanju odbrane". Govoreći o medijskim navodima da je za Modžtaba Hamnei, sin ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, izabran za novog ajatolaha i vrhovnog vođu Irana, iranski ambasador u Srbiji kaže da je izbor novog vrhovnog vođe proces koji je predviđen iranskim ustavom. "Sastanci saveta traju i u tom savetu se razmatra nekoliko imena o kojima se pogađa da mogu biti eventualni kandidati, ali savet se još nije