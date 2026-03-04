Ambasador Irana u Srbiji: Vrhovni vođa još nije izabran, nećemo više pregovarati sa Amerikancima

Radio 021 pre 3 sata  |  RTS
Ambasador Irana u Srbiji: Vrhovni vođa još nije izabran, nećemo više pregovarati sa Amerikancima

Ambasador Irana u Srbiji Mohamed Sadek Fazli izjavio je da nije izabran novi vrhovni vođa, ajatolah, kao i da Teheran sa sa SAD više neće pregovarati.

On je za RTS danas rekao da su "Iran i iranski narod u stanju odbrane". Govoreći o medijskim navodima da je za Modžtaba Hamnei, sin ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, izabran za novog ajatolaha i vrhovnog vođu Irana, iranski ambasador u Srbiji kaže da je izbor novog vrhovnog vođe proces koji je predviđen iranskim ustavom. "Sastanci saveta traju i u tom savetu se razmatra nekoliko imena o kojima se pogađa da mogu biti eventualni kandidati, ali savet se još nije
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Iranski ambasador: „Sa Amerikancima više nećemo pregovarati“

Iranski ambasador: „Sa Amerikancima više nećemo pregovarati“

Serbian News Media pre 2 sata
Modžtaba Hamnei, mogući naslednik iranskog vrhovnog vođe, preživeo napad

Modžtaba Hamnei, mogući naslednik iranskog vrhovnog vođe, preživeo napad

RTV pre 2 sata
Izrael preti Hamneijevom nasledniku: Novi izabrani vođa Irana biće meta za eliminaciju: "Nije bitno kako se zove ili gde se…

Izrael preti Hamneijevom nasledniku: Novi izabrani vođa Irana biće meta za eliminaciju: "Nije bitno kako se zove ili gde se krije, udaramo punom snagom!"

Blic pre 2 sata
Ko je Modžtaba Hamnei: Sin ubijenog ajatolaha u centru spekulacija o novom vođi Irana

Ko je Modžtaba Hamnei: Sin ubijenog ajatolaha u centru spekulacija o novom vođi Irana

NIN pre 2 sata
Iranski ambasador: Sa Amerikancima više nećemo pregovarati

Iranski ambasador: Sa Amerikancima više nećemo pregovarati

Radio sto plus pre 2 sata
Iranski ambasador: Sa Amerikancima više nećemo pregovarati

Iranski ambasador: Sa Amerikancima više nećemo pregovarati

Beta pre 3 sata
Izraelski ministar: „Svako koga Iran izabere za vrhovnog vođu biće meta“

Izraelski ministar: „Svako koga Iran izabere za vrhovnog vođu biće meta“

Serbian News Media pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSIranTeheranIzbori

Svet, najnovije vesti »

Revolucionarna garda: Spremni smo za potpuno uništenje vojne i ekonomske infrastrukture regiona

Revolucionarna garda: Spremni smo za potpuno uništenje vojne i ekonomske infrastrukture regiona

N1 Info pre 17 minuta
Pet osoba stradalo, jedna nestala kada se urušila pešačka staza u Španiji

Pet osoba stradalo, jedna nestala kada se urušila pešačka staza u Španiji

Insajder pre 22 minuta
Rat u Iranu i potres na tržištu nafte prete talasom globalne inflacije

Rat u Iranu i potres na tržištu nafte prete talasom globalne inflacije

Bloomberg Adria pre 47 minuta
Pogođeni američki konzulat u Dubaiju i baza u Kataru, Iran odložio sahranu Hamneija

Pogođeni američki konzulat u Dubaiju i baza u Kataru, Iran odložio sahranu Hamneija

BBC News pre 33 minuta
(Video) Bitka iznad Teherana ušla u istoriju! Objavljen snimak: Ovako je izraelski F-35l oborio iranski "jak-130" ruske…

(Video) Bitka iznad Teherana ušla u istoriju! Objavljen snimak: Ovako je izraelski F-35l oborio iranski "jak-130" ruske proizvodnje

Blic pre 7 minuta