Vremeplov: Preminuo Vlada Divljan, frontmen sastava "Idoli"

RTV pre 53 minuta  |  Tanjug
NOVI SAD - Na današnji dan 2015. godine preminuo je Vlada Divljan, muzičar. Divljan je bio frontmen sastava "Idoli" i istaknuti muzičar novog talasa. Od 1991. do 1997. godine živeo je u Sidneju, a od 1999. u Beču. Autor je niza pesama koje su obeležile jugoslovensku muzičku scenu osamdesetih. "Odbrana i poslednji dani", album "Idola" objavljen 1982, proglašen je najboljim albumom jugoslovenske rok i pop muzike.

