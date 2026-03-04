Vremeplov: Preminuo Vlada Divljan, frontmen sastava "Idoli"

NOVI SAD - Na današnji dan 2015. godine preminuo je Vlada Divljan, muzičar. Divljan je bio frontmen sastava "Idoli" i istaknuti muzičar novog talasa. Od 1991. do 1997. godine živeo je u Sidneju, a od 1999. u Beču. Autor je niza pesama koje su obeležile jugoslovensku muzičku scenu osamdesetih. "Odbrana i poslednji dani", album "Idola" objavljen 1982, proglašen je najboljim albumom jugoslovenske rok i pop muzike.

Danas je sreda, 4. mart, 63. dan 2026. Do kraja godine ima 302 dana. 1193 - Umro je arapski državnik i vojskovođa Saladin, sultan Egipta i Sirije, osnivač dinastije Ejubida, koji je 1187. porazio krstaše kod Hatina i osvojio veliki deo Sirije i Palestinu s Jerusalimom. Tako je posle 88 godina okončao franačku okupaciju Jerusalima, što je izazvalo Treći krstaški rat. Važio je za mudrog i verski tolerantnog vladara. Saladin je do danas ostao mitska ličnost arapske