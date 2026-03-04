Na današnji dan, 4. mart

Na današnji dan dogodilo se: 1152. Fridrih I Barbarosa izabran je za nemačkog kralja nasledivši strica Konrada III. Kasnije je bio jedan od vodja u Trećem krstaškom ratu. 1193. Umro je Jusuf Saladin, sultan Egipta i Sirije, osnivač dinastije Ejubida, znameniti vojskovodja koji je 1187. porazio krstaše kod Hatina i osvojio Jerusalim. Osvajanjem Jerusalima koji je do tada bio 88 godina pod franačkom vlašću, izazvao je Treći krstaški rat. 1678. U Veneciji je rodjen