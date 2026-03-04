Na današnji dan, 4. mart

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Na današnji dan, 4. mart
Na današnji dan dogodilo se: 1152. Fridrih I Barbarosa izabran je za nemačkog kralja nasledivši strica Konrada III. Kasnije je bio jedan od vodja u Trećem krstaškom ratu. 1193. Umro je Jusuf Saladin, sultan Egipta i Sirije, osnivač dinastije Ejubida, znameniti vojskovodja koji je 1187. porazio krstaše kod Hatina i osvojio Jerusalim. Osvajanjem Jerusalima koji je do tada bio 88 godina pod franačkom vlašću, izazvao je Treći krstaški rat. 1678. U Veneciji je rodjen
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Na današnji dan: Ruzvelt objavio "New Deal", umro Saladin, rođen Vivaldi

Na današnji dan: Ruzvelt objavio "New Deal", umro Saladin, rođen Vivaldi

Radio 021 pre 34 minuta
Vremeplov: Preminuo Vlada Divljan, frontmen sastava "Idoli"

Vremeplov: Preminuo Vlada Divljan, frontmen sastava "Idoli"

RTV pre 6 sati
Na današnji dan, 4. mart

Na današnji dan, 4. mart

B92 pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

EgipatSirijaJerusalim

Društvo, najnovije vesti »

Avion sa evakuisanim građanima sa Bliskog istoka sleteo noćas u Beograd

Avion sa evakuisanim građanima sa Bliskog istoka sleteo noćas u Beograd

N1 Info pre 24 minuta
Sever: Srbija svake godine u sve lošijem položaju, ne vidimo konkretan odgovor EU kako zaustaviti ugrožavanje slobode medija

Sever: Srbija svake godine u sve lošijem položaju, ne vidimo konkretan odgovor EU kako zaustaviti ugrožavanje slobode medija

N1 Info pre 14 minuta
Posle sunčanog prepodneva - naoblačenje, a uveče i kiša, temperatura do 20 stepeni

Posle sunčanog prepodneva - naoblačenje, a uveče i kiša, temperatura do 20 stepeni

N1 Info pre 19 minuta
Seminar "Računarske nauke, veštačka inteligencija i društvo" održan u Odseku Pirot

Seminar "Računarske nauke, veštačka inteligencija i društvo" održan u Odseku Pirot

Plus online pre 34 minuta
(Foto) Državljani Srbije i okolnih zemalja, evakuisani iz Izraela, stigli u Beograd avionom Er Srbije iz Šarm el Šeika

(Foto) Državljani Srbije i okolnih zemalja, evakuisani iz Izraela, stigli u Beograd avionom Er Srbije iz Šarm el Šeika

Newsmax Balkans pre 4 minuta