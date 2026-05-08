Evropa i svet obeležavaju Dan pobede i Dan Evrope

U Evropi se danas, 8. maja obeležava Dan pobede nad fašizmom u znak sećanja na dan kada je 1945. stupila na snagu bezuslovna kapitulacija Nemačke u Drugom svetskom ratu.

Kapitulacija Nemačke stupila je na snagu 8. maja 1945. u 23.01 po srednjoevropskom vremenu što je, po moskovskom vremenu, već bio 9. maj pa Rusija, ali i druge zemlje među kojima je i Srbija, Dan pobede zvanično obeležavaju 9. maja.

Tog dana, 9. maja, u Evropi se slavi Dan Evrope, u znak sećanja na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Šumana iz 1950. godine, koja se smatra prvim zvaničnim korakom u nastanku EU.

Ove godine obeležava se 81. godišnjica završetka Drugog svetskog rata i 76 godina od pokretanja inicijative za stvaranje današnje Evropske unije.

U zemljama EU poseban značaj ima Dan Evrope kao dan koji je označio prekretnicu u odnosima evropskih zemalja i otvorio put stvaranju zajednice država na tom kontinentu.

U Rusiji je težište na proslavi Dana pobede u Drugom svetskom ratu, a centralni događaj i ove godine je vojna parada na moskovskom Crvenom trgu, ali ovaj put bez izlaganja vojne tehnike i uz pooštrene mere bezbednosti, zbog straha od ukrajinskih udara dronovima dugog dometa.

Zbog ruske agresije na Ukrajinu lideri EU su prošle godine bojkotovali paradu povodom 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata, s izuzetkom slovačkog premijera Roberta Fica koji je i ove godine potvrdio da ide u Moskvu.

(Beta, 08.05.2026)